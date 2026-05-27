Leonardo Jardim: "Não volto a treinar em Portugal"
Bom dia. Dos jornais nacionais de hoje, 27 de Maio de 2026, grande destaque para o desportivo A Bola que faz a primeira página com entrevista ao madeirense Leonardo Jardim, que treina o Flamengo do Brasil., que dá uma garantia para o seu futuro profissional...
Na revista Sábado:
- "Roteiros perfeitos no paraíso das ilhas espanholas"
- "A hormona do stresse. Os perigos de suplementos para controlar o cortisol"
- "Talude. Um ano depois ainda há 73 barracas no bairro"
- "Familygate à moda de Setúbal. Mulheres, primos e sobrinhos com Jobs na câmara de Dores Meira"
- "A corrida louca aos cromos do Mundial. Stocks esgotados, uma app de trocas e cadernetas completas à venda"
No Diário de Notícias:
- "Médio Oriente. Diálogo prossegue debaixo de fogo com Irão a acusar os EUA de violarem o cessar-fogo"
- "Portugal entra em dias críticos de calor e área ardida já é o dobro face a maio do ano passado"
- "Paula Santos. 'Governo do PSD e do CDS tem opções políticas que são absolutamente retrógradas'"
- "Eurostat. Taxa de pobreza de Portugal interrompe descida que durava desde 2022"
- "SIRESP. Luís Neves afasta polémica da demissão de António Pombeiro"
- "Justiça. Presidente de Sintra faz queixa de Ana Mendes Godinho ao DIAP"
- "Guerra. Europa em alerta após ameaças russas sobre Kiev e aos países do Báltico"
- "Sergei Leiferkus. 'O principal objetivo do Cascais Ópera é criar uma nova geração de cantores portugueses"
- "Rally/raid. João Ferreira lidera Ruta 40 e portugueses atacam na Argentina"
No Correio da Manhã:
- "13 detidos em operação da PJ. Funcionários fotografados a receberem envelopes de dinheiro"
- "Notas, refeições e obras pagam corrupção nas Águas de Gaia"
- "Loucura na Luz com concerto de Bad Bunny"
- "Relatório sobre tempestades. António José Seguro arrasa 'cultura de improviso'"
- "Faro. Hospital recusa grávida porque não ligou para Saúde24"
- "Escândalo. Adjunta de ministro tenta esconder anexos do SIRESP"
- "Coimbra. Duas estudantes violadas na Queima das Fitas"
- "Certificados de aforro. Guerra volta a aumentar juros"
- "Cidade mais cara. Salário em Lisboa só chega para a renda da casa"
- "Benfica. Rui Costa criticado por submissão a Mourinho e ao Real Madrid"
- "Sporting. Hjulmand desiludido com fim de época da equipa"
No Público:
- "Ministério Público pede que Ricardo Salgado não cumpra cadeia pelos crimes que praticou"
- "Juízes veem mais litígios na venda forçada de heranças indivisas"
- "Conselho Superior de Magistratura critica proposta do Governo para colocar imóveis no mercado. Medida é debatida em breve"
- "Espanha. A última rede de influências a pressionar Pedro Sánchez"
- "Como a Águas de Gaia adjudicou negócios sem concurso"
- "Jazz. Morreu Sonny Rollins (1930-2026), um génio do improviso"
- "Feira do Livro de Lisboa abre hoje. 'Felizmente o mercado português está vivo'"
- "Em modo anti-woke, Passos Coelho diz que políticos postiços ficam 'prostitutos sem caráter"
No Jornal de Notícias:
- "Ex-diretor recebeu um milhão em obras feitas por trabalhadores da própria Águas de Gaia"
- "Análises nos hospitais ameaçam laboratórios no interior do País"
- "Irmãos largados na estrada pela mãe e padrasto vão para França"
- "Cúmulo jurídico. Sucateiro do 'Face Oculta' mais próximo de sair da prisão"
- "Serralves em Festa. Está de regresso a maratona non-stop de todas as artes"
- "Benfica. Cláusula 'ética' mantém SAD refém de Mourinho"
- "'Porto. Pedro Duarte exige doze milhões ao Estado e pede regionalização acelerada"
- "Café Bela Cruz vai dar lugar a um bloco de apartamentos"
No Negócios:
- "Só 9% das empresas em Portugal têm produtividade elevada"
- "Riscos da guerra atrasam mais de um mês propostas para a alta velocidade"
- "Revisão aprovada do PRR acrescenta 200 milhões de folga orçamental"
- "Mota-Engil alia-se à Odebrecht para disputar concessão no Brasil"
- "Ninguém trava Wall Street. Já há quem veja S&P nos 9.000 pontos"
- "Vereador do Urbanismo da autarquia, Vasco Rato. Lisboa tem hotéis em excesso?'Se forem legais não se pode dizer não'"
No O Jornal Económico:
- "Papel estratégico da rainha das exportações em debate"
- "Governo promete concursos até agosto para dois mil milhões"
- "Hotel e casas da Six Senses Comporta valem investimento de 300 milhões"
- "Nasceram 745 super-ricos em Portugal nos últimos 5 anos"
- "Apagão foi excecional e não dá direito a compensações automáticas"
- "Estados Unidos voltam a atacar o Irão e tudo volta a tremer de novo"
- "Passos volta a criticar políticos populistas e falta de liderança"
- "Ministro pede resposta europeia contra crise de fertilizantes"
No O Jogo:
- "Francesco Farioli. 'Há necessidades que precisam de ser preenchidas'"
- "Pote admite temporada acidentada e 'medo' de voltar a lesionar-se"
- "Palhinha quer voltar a ser leão"
- "Silas Andersen deslumbrado. 'Não sabia que era tão caro'"
- "Benfica. Cláusula de Mourinho conta nos dias úteis"
- "SAD segura treinadores Nélson Veríssimo, Vítor Vinha e Luís Araújo"
- "Braga. Guarda-redes Matheus, elogia sucessor.'Hornicek foi fundamental'"
No A Bola:
- "Leonardo Jardim.'Não volto a treinar em Portugal'"
- "Benfica. Marco Silva chega hoje a Lisboa"
- "Sporting. Fim de ciclo com possível saída de mais de 10 jogadores"
- "FC Porto. Lateral esquerdo é prioridade no Dragão"
- "António Simões.'Paguei para irem à guerra por mim e jogar no mundial'"
E no Record:
- "Sporting. Andersen já ruge. Médio dá acordo como certo e fala à leão"
- "'O Sporting é grande. Estou muito feliz' [Andersen]"
- "Águia acelera. Rui Costa apressa renovação do plantel"
- "Decide o futuro amanhã. Marco Silva tem a Luz à espera"
- "Cláusula de Mourinho. Encaixe de 15 MEuro no horizonte"
- "FC Porto. Em busca de um goleador. Contratação de avançado é urgente"
- "Centralização de direitos de TV. Nacional pode agitar a Liga"
- "Jorge Jesus escreve hoje. 'Não me faltam boas opções' para 2026/27"