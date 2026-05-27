- "Leonardo Jardim.'Não volto a treinar em Portugal'"

Bom dia. Dos jornais nacionais de hoje, 27 de Maio de 2026, grande destaque para o desportivo A Bola que faz a primeira página com entrevista ao madeirense Leonardo Jardim, que treina o Flamengo do Brasil., que dá uma garantia para o seu futuro profissional...

Na revista Sábado:

- "Roteiros perfeitos no paraíso das ilhas espanholas"

- "A hormona do stresse. Os perigos de suplementos para controlar o cortisol"

- "Talude. Um ano depois ainda há 73 barracas no bairro"

- "Familygate à moda de Setúbal. Mulheres, primos e sobrinhos com Jobs na câmara de Dores Meira"

- "A corrida louca aos cromos do Mundial. Stocks esgotados, uma app de trocas e cadernetas completas à venda"

No Diário de Notícias:

- "Médio Oriente. Diálogo prossegue debaixo de fogo com Irão a acusar os EUA de violarem o cessar-fogo"

- "Portugal entra em dias críticos de calor e área ardida já é o dobro face a maio do ano passado"

- "Paula Santos. 'Governo do PSD e do CDS tem opções políticas que são absolutamente retrógradas'"

- "Eurostat. Taxa de pobreza de Portugal interrompe descida que durava desde 2022"

- "SIRESP. Luís Neves afasta polémica da demissão de António Pombeiro"

- "Justiça. Presidente de Sintra faz queixa de Ana Mendes Godinho ao DIAP"

- "Guerra. Europa em alerta após ameaças russas sobre Kiev e aos países do Báltico"

- "Sergei Leiferkus. 'O principal objetivo do Cascais Ópera é criar uma nova geração de cantores portugueses"

- "Rally/raid. João Ferreira lidera Ruta 40 e portugueses atacam na Argentina"

No Correio da Manhã:

- "13 detidos em operação da PJ. Funcionários fotografados a receberem envelopes de dinheiro"

- "Notas, refeições e obras pagam corrupção nas Águas de Gaia"

- "Loucura na Luz com concerto de Bad Bunny"

- "Relatório sobre tempestades. António José Seguro arrasa 'cultura de improviso'"

- "Faro. Hospital recusa grávida porque não ligou para Saúde24"

- "Escândalo. Adjunta de ministro tenta esconder anexos do SIRESP"

- "Coimbra. Duas estudantes violadas na Queima das Fitas"

- "Certificados de aforro. Guerra volta a aumentar juros"

- "Cidade mais cara. Salário em Lisboa só chega para a renda da casa"

- "Benfica. Rui Costa criticado por submissão a Mourinho e ao Real Madrid"

- "Sporting. Hjulmand desiludido com fim de época da equipa"

No Público:

- "Ministério Público pede que Ricardo Salgado não cumpra cadeia pelos crimes que praticou"

- "Juízes veem mais litígios na venda forçada de heranças indivisas"

- "Conselho Superior de Magistratura critica proposta do Governo para colocar imóveis no mercado. Medida é debatida em breve"

- "Espanha. A última rede de influências a pressionar Pedro Sánchez"

- "Como a Águas de Gaia adjudicou negócios sem concurso"

- "Jazz. Morreu Sonny Rollins (1930-2026), um génio do improviso"

- "Feira do Livro de Lisboa abre hoje. 'Felizmente o mercado português está vivo'"

- "Em modo anti-woke, Passos Coelho diz que políticos postiços ficam 'prostitutos sem caráter"

No Jornal de Notícias:

- "Ex-diretor recebeu um milhão em obras feitas por trabalhadores da própria Águas de Gaia"

- "Análises nos hospitais ameaçam laboratórios no interior do País"

- "Irmãos largados na estrada pela mãe e padrasto vão para França"

- "Cúmulo jurídico. Sucateiro do 'Face Oculta' mais próximo de sair da prisão"

- "Serralves em Festa. Está de regresso a maratona non-stop de todas as artes"

- "Benfica. Cláusula 'ética' mantém SAD refém de Mourinho"

- "'Porto. Pedro Duarte exige doze milhões ao Estado e pede regionalização acelerada"

- "Café Bela Cruz vai dar lugar a um bloco de apartamentos"

No Negócios:

- "Só 9% das empresas em Portugal têm produtividade elevada"

- "Riscos da guerra atrasam mais de um mês propostas para a alta velocidade"

- "Revisão aprovada do PRR acrescenta 200 milhões de folga orçamental"

- "Mota-Engil alia-se à Odebrecht para disputar concessão no Brasil"

- "Ninguém trava Wall Street. Já há quem veja S&P nos 9.000 pontos"

- "Vereador do Urbanismo da autarquia, Vasco Rato. Lisboa tem hotéis em excesso?'Se forem legais não se pode dizer não'"

No O Jornal Económico:

- "Papel estratégico da rainha das exportações em debate"

- "Governo promete concursos até agosto para dois mil milhões"

- "Hotel e casas da Six Senses Comporta valem investimento de 300 milhões"

- "Nasceram 745 super-ricos em Portugal nos últimos 5 anos"

- "Apagão foi excecional e não dá direito a compensações automáticas"

- "Estados Unidos voltam a atacar o Irão e tudo volta a tremer de novo"

- "Passos volta a criticar políticos populistas e falta de liderança"

- "Ministro pede resposta europeia contra crise de fertilizantes"

No O Jogo:

- "Francesco Farioli. 'Há necessidades que precisam de ser preenchidas'"

- "Pote admite temporada acidentada e 'medo' de voltar a lesionar-se"

- "Palhinha quer voltar a ser leão"

- "Silas Andersen deslumbrado. 'Não sabia que era tão caro'"

- "Benfica. Cláusula de Mourinho conta nos dias úteis"

- "SAD segura treinadores Nélson Veríssimo, Vítor Vinha e Luís Araújo"

- "Braga. Guarda-redes Matheus, elogia sucessor.'Hornicek foi fundamental'"

No A Bola:

- "Leonardo Jardim.'Não volto a treinar em Portugal'"

- "Benfica. Marco Silva chega hoje a Lisboa"

- "Sporting. Fim de ciclo com possível saída de mais de 10 jogadores"

- "FC Porto. Lateral esquerdo é prioridade no Dragão"

- "António Simões.'Paguei para irem à guerra por mim e jogar no mundial'"

E no Record:

- "Sporting. Andersen já ruge. Médio dá acordo como certo e fala à leão"

- "'O Sporting é grande. Estou muito feliz' [Andersen]"

- "Águia acelera. Rui Costa apressa renovação do plantel"

- "Decide o futuro amanhã. Marco Silva tem a Luz à espera"

- "Cláusula de Mourinho. Encaixe de 15 MEuro no horizonte"

- "FC Porto. Em busca de um goleador. Contratação de avançado é urgente"

- "Centralização de direitos de TV. Nacional pode agitar a Liga"

- "Jorge Jesus escreve hoje. 'Não me faltam boas opções' para 2026/27"