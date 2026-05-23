João Félix melhor jogador e Jorge Jesus melhor treinador na Arábia Saudita

O avançado português João Félix foi hoje consagrado como o melhor futebolista da Liga saudita, na qual se tornou campeão ao serviço do Al Nassr, orientado por Jorge Jesus, eleito o melhor treinador da competição.

Um dia depois da consagração, que garantiu o título ainda a Cristiano Ronaldo, o primeiro de campeão na sua aventura no país, o campeonato emergente do Médio Oriente consagrou os dois portugueses na lista de premiados.

Na época de estreia fora da Europa, João Félix marcou 20 golos e fez 13 assistências, terminando a época em grande, depois de já ter sido eleito o atleta do mês de maio.

Jorge Jesus, que já tinha sido campeão pelo rival Al Hilal, voltou à Arábia Saudita para conquistar o título, sendo que já confirmou que para a época trabalhará num outro campeonato.

O colombiano Julian Quinones (Al Qadsiah), com 33 golos em 13 jogos, foi o melhor marcador da competição, encanto o senegalês Edouard Mendy (Al-Ahli) levou a 'luva de ouro', tendo para isso contribuído o facto de ter mantido a sua baliza a zeros em 14 partidas.

Aos 22 anos, Musab Al Jawary (Al-Qadisiyah) é o melhor jogador saudita do campeonato, enquanto Abdulaziz Al Elewah (Al-Kholood), da mesma idade, é o jovem em destaque na prova.