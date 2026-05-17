Paços de Ferreira desce à Liga 3, Portimonense salva-se e 'atira' Farense para o play-off

O Paços de Ferreira 'caiu' na Liga 3, após 52 anos nos dois primeiros escalões de futebol, ao terminar hoje a II Liga no 17.º e penúltimo lugar, enquanto o Portimonense manteve-se, atirando o Farense para o play-off.

O Portimonense venceu na receção ao rival Farense, por 1-0, e subiu ao 15.º lugar, o primeiro a salvo da descida, relegando o emblema da capital algarvia, com os mesmos 40 pontos, para o 16.º posto, de play-off, frente ao histórico Belenenses, terceiro da Liga 3.

Depois de ter assegurado a manutenção no play-off na época passada, também diante do emblema do Restelo, o Paços de Ferreira foi hoje relegado para o terceiro escalão, pela primeira vez desde 1974/75, apesar de ter vencido por 2-1 na receção ao Penafiel, com, um golo nos descontos.

Nestas 52 temporadas, incluindo 24 na I Liga, o Paços de Ferreira chegou a disputar a Liga Europa, em duas ocasiões, mas também as eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões e da Liga Conferência.

Com os 39 pontos conquistados, o Paços de Ferreira juntou-se na descida direta à Liga 3 à Oliveirense, 18.ª e última classificada, com 34.