“Não vou alimentar demagogias” no Seixal

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, confirmou o avanço da obra do falso túnel no Seixal, defendendo a opção técnica do Executivo face a zonas consideradas de maior risco.

“É um compromisso nosso e vai ser feito. Não vou alimentar demagogias”, afirmou, sublinhando que não é possível “fazer estruturas de contenção em toda a ilha, porque isso seria absurdo e não havia dinheiro que chegasse”, e que a intervenção será concentrada nos locais mais perigosos.

O governante acrescentou ainda que a actuação se baseia em estudos técnicos que determinam as zonas prioritárias para intervenção, rejeitando uma lógica de resposta imediata a cada derrocada.

No mesmo contexto, Miguel Albuquerque reiterou o compromisso com a nova concessão da Via Rápida, garantindo que a empresa adjudicada é “credível” e que irá assegurar a gestão da infra-estrutura durante vários anos.

A posição foi transmitida esta tarde, à margem de uma visita à Unidade Sénior do Sagrado Coração, no Funchal.