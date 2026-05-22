Banco Alimentar da Madeira apela ao voluntariado na 27.ª campanha de recolha de alimentos
O Banco Alimentar da Madeira convida a sociedade madeirense a juntar-se ao maior movimento de cidadania activa do país, naquela que será a 27.ª Campanha de Recolha de Alimentos na Madeira, que decorrerá a 30 e 31 de Maio.
Para participar como voluntário, basta fazer a inscrição em https://campanha.bancoalimentar.pt/
Integrada na campanha de recolha de alimentos, acontece também a 3.ª edição da Campanha Buzicos Solidários, que visa o fomento do voluntariado, para crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos.
As inscrições, com vagas limitadas, podem ser feitas através deste formulário: Inscrições para a Campanha Buzicos Solidários no Banco Alimentar da Madeira 2026 – Fill out form ou dos números 291 617 839/ 967 583 368 e ainda do e-mail: [email protected]