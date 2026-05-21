Lixo do sector alimentar e bebidas domina poluição por plástico no mundo

O lixo proveniente dos alimentos e das bebidas domina a poluição global por plásticos, indica um estudo liderado pela Universidade de Plymouth, Reino Unido, divulgado ontem.

As embalagens de plástico para alimentos, as tampas e as garrafas de plástico são os itens predominantes no lixo marinho, de acordo com o primeiro levantamento mundial sobre lixo marinho por tipo de utilização, que reuniu e avaliou mais de 5.000 levantamentos de lixo nas praias para revelar os itens dominantes de lixo marinho em todos os sete continentes, nove sistemas oceânicos, 13 mares regionais e 112 nações, uma área combinada que representa 86% da população mundial.

A análise mostra que os plásticos relacionados com alimentos e bebidas dominam os detritos costeiros, figurando entre os três tipos de utilização mais abundantes em 93% dos países, incluindo o Reino Unido e as cinco nações mais populosas do mundo: Índia, China, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão.

Especificamente, as embalagens de plástico para alimentos, tampas e garrafas de plástico estão entre os artigos individuais mais comuns em mais de metade dos países, seguidos pelos sacos de plástico e pelas pontas de cigarros.

O estudo, publicado na revista "One Earth", foi liderado por investigadores da Universidade de Plymouth, juntamente com outros da Agência Nacional de Investigação e Inovação da Indonésia (BRIN), da Universidade Brunel de Londres e do Laboratório Marinho de Plymouth.

Estimativas sugerem que 20 milhões de toneladas de resíduos plásticos entram no ambiente todos os anos e os autores do estudo afirmam que é agora claro que a gestão de resíduos por si só não consegue resolver o desafio da poluição plástica, sendo necessárias medidas urgentes para reduzir as quantidades de plásticos produzidos.

As medidas poderiam incluir, por exemplo, garantir que apenas são produzidos plásticos que tragam benefícios essenciais para a sociedade.

"Este estudo identifica, pela primeira vez, as categorias mais abundantes de detritos nas escalas nacional, regional e global, indicando não só onde priorizar as intervenções, mas também em que tipos específicos de itens focar", disse, citado num comunicado, Richard Thompson, fundador e chefe da Unidade Internacional de Investigação sobre o Lixo Marinho da Universidade de Plymouth e autor sénior do estudo.

A investigação, afirmou, indica que as ações relacionadas com os plásticos dos alimentos e bebidas são uma prioridade fundamental em 93% dos países do mundo.