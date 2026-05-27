Machico recebeu Campeonato de Triatle, OCR70 e OCR70 + Laser Run

A cidade de Machico acolheu, no passado fim de semana, dias 23 e 24 de Maio, o Campeonato Nacional de Triatle, o Campeonato Nacional OCR70 e ainda o Campeonato Nacional OCR70 + Laser Run, eventos organizados pela Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno e pelo Pentatlo Madeira.

As provas reuniram atletas de vários pontos do país, contabilizando a participação de dezenas de penta atletas que escolheram, uma vez mais, a Ilha da Madeira para alcançar os seus objectivos pessoais e colectivos.

No Campeonato Nacional de Triatle, realizado no dia 23 de Maio, os atletas enfrentaram um formato que combinou corrida, natação e tiro, num verdadeiro espectáculo de resistência, velocidade e precisão. A competição destacou-se pela forte participação jovem e pela intensidade das disputas nas diferentes categorias, confirmando o crescimento da modalidade em Portugal.

Já no domingo, 24 de Maio, o protagonismo passou para o OCR70 e OCR70 + Laser Run, provas onde os participantes enfrentaram percursos de obstáculos aliados à componente técnica do laser run.

A componente OCR70 teve lugar no Ninja Park, situado no Parque Desportivo de Água de Pena, enquanto o percurso de Laser Run decorreu na zona do Porto de Recreio de Machico.

Além dos títulos individuais, o Troféu de Clubes voltou a assumir um papel de destaque, premiando as equipas mais consistentes ao longo das competições. O espírito coletivo e a forte presença associativa foram uma das imagens de marca do evento, num fim de semana que reforçou a importância da Madeira no calendário nacional do pentatlo moderno e das disciplinas OCR.

"A organização recebeu elogios pela qualidade logística e pelas excelentes condições proporcionadas aos atletas e equipas técnicas, numa competição que atraiu também muitos curiosos e adeptos às zonas de prova. Machico confirmou, assim, a sua capacidade para receber eventos nacionais de grande dimensão, promovendo simultaneamente o desporto e a região", refere nota enviada.

Os resultados completos das provas de Triatle, OCR70, OCR70 + Laser Run e Troféu de Clubes encontram-se disponíveis através do site oficial do Pentatlo Madeira.

"O Pentatlo Madeira e a Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno, enquanto entidades organizadoras, agradecem o apoio das várias entidades públicas que contribuíram ativamente para a realização das provas deste fim de semana, em especial à Câmara Municipal de Machico, ao Parque Desportivo de Água de Pena, à AMDpt e à SER – DRD", refere ainda a nota enviada.

A organização contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center, AMPES - Associação Madeirense Promotora de Eventos Seguros, Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida – e da GESBA - Empresa de Gestão do Setor da Banana.