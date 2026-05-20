Idosa de 80 anos ferida após queda em Machico

Uma mulher de 80 anos sofreu, esta tarde, uma queda da própria altura na estação de autocarros de Machico.

No local, a vítima queixava-se de dores num membro inferior, tendo sido assistida no imediato. Após avaliação inicial, foi transportada pelos Bombeiros Municipais de Machico para o centro de saúde da localidade e, posteriormente, encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.