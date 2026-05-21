Campeonato da Madeira de Vela Adaptada acontece este fim-de-semana

Ao longo deste fim-de-semana, nos dias 23 e 24 de Maio, a Baía do Funchal serve de palco ao Campeonato VMT Madeira – Campeonato da Madeira de Vela Adaptada 2026, numa organização conjunta do Clube Naval do Funchal (CNF) e da Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM).

Esta competição é centrada na classe Hansa, e terá o seu sinal de advertência para a primeira regata às 14 horas, nos dois dias de prova, desafiando atletas com diferentes capacidades a demonstrarem a sua destreza no mar.

O evento termina no domingo pelas 17h30, em São Lázaro, com a entrega de troféus.