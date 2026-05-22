Machico recebe primeiro Campeonato Nacional de Obstáculos & Laser Run

O concelho de Machico será palco, este sábado e domingo, de um momento histórico para o desporto nacional ao acolher o primeiro Campeonato Nacional de Obstáculos & Laser Run realizado em Portugal. O evento integra ainda o Campeonato Nacional de Triatle e Ninja OCR70, colocando a Ilha da Madeira no centro das atenções do pentatlo moderno durante um fim-de-semana marcado pela intensidade competitiva e espírito de superação.

A competição arranca no dia 23 de Maio, com a prova de Triatle a decorrer no Porto Recreio de Machico, espaço que volta igualmente a receber, no dia seguinte, a prova de Laser Run.

Já a exigente competição de Ninja OCR70 terá lugar no Ninja Park do Parque Desportivo de Água de Pena, prometendo desafiar os atletas com um percurso de elevada dificuldade técnica e física.

Durante os dois dias de competição, dezenas de penta atletas provenientes de diferentes regiões do país irão competir nas várias disciplinas, reforçando o crescimento da modalidade na Madeira e em Portugal. O evento reunirá atletas, treinadores, dirigentes e entusiastas da modalidade, promovendo não só o espectáculo desportivo, mas também a projecção da Região como destino de excelência para grandes eventos desportivos.

A realização simultânea das provas de Triatle, OCR70 e Laser Run transforma Machico no principal centro competitivo nacional do pentatlo moderno neste fim-de-semana, numa celebração do desporto, da resistência e da excelência competitiva em pleno cenário atlântico da Madeira.

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