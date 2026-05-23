Eleitos e eleitores do PSD-Machico em encontro "sem filtros"

A Comissão Política de Freguesia do PSD/Machico promoveu, hoje, um encontro com os militantes e simpatizantes, na sede concelhia, com "o objetivo de aproximar os eleitores dos eleitos", explica em nota de imprensa, no que foi denominado de "Política Sem Filtros".

A iniciativa "teve como intervenientes Miguel Costa, membro da Assembleia de Freguesia de Machico, Eulália Remesso, membro da Assembleia Municipal e líder da bancada social-democrata, Luís Ferreira, vereador na Câmara Municipal, e Cláudia Gomes, deputada na Assembleia Legislativa da Madeira, contando ainda com a participação de outros autarcas, parlamentares, dirigentes partidários", conta.

Na nota, explicam que "a atividade realizada pelos eleitos nos órgãos de poder autárquicos e no Parlamento, assim como as dificuldades sentidas no âmbito das funções que desempenham foram algumas das questões focadas neste encontro", pelo que "aquilo que se pretendeu, conforme afirmou o presidente da Comissão Política de Freguesia de Machico, José António Viveiros, foi promover o conhecimento sobre o papel dos eleitos nos diferentes órgãos de poder local e regional, mas também a troca de ideias e o debate". Isto numa lógica de que "a política deve ser feita sem barreiras, sem distâncias e sem filtros, com proximidade, diálogo aberto e prestação de contas", disse, citado.

"Defendendo o contacto permanente com a população, através da escuta ativa, da presença no terreno e da defesa constante dos interesses da freguesia e do concelho, José António Viveiros realçou que, em Machico, 'a Câmara Municipal mudou o rosto, mas a política continua a mesma'", lamentando que "Machico continua sujo, sem rumo definido, continua a enfrentar problemas básicos que persistem no dia-a-dia das pessoas e não pode simplesmente continuar a ser gerido como se fosse uma gestão caseira, sem ambição estratégica para o futuro do concelho", criticou.

O líder da Comissão Política de Freguesia de Machico lembrou, ainda, que "o PSD sempre foi um partido de governação, de responsabilidade e de resultados", por isso defendeu: "Temos a obrigação política de continuar a afirmar uma alternativa séria, preparada e próxima das pessoas. Hoje não estamos aqui apenas para avaliar o passado, estamos aqui para preparar o futuro."

A iniciativa foi encerrada pelo presidente da concelhia de Machico, e deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, André Pão, e pelo representante do Secretariado do PSD/Madeira, André Moreira.