Bombeiros apagam fogo em casa devoluta no Funchal

As duas corporações de bombeiros do Funchal mobilizaram esta madrugada, já ao raiar da manhã, um total de 22 elementos e 7 meios para acudir a um fogo em uma casa devoluta numa rua da capital madeirense.

O alerta para o incêndio deu-se pelas 6h44, tendo primeiro chegado ao local, na Rua do Pina, freguesia de Santa Luzia, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com 10 bombeiros e três meios, sendo depois apoiados pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, com 12 bombeiros e 4 meios.

O edifício de 3 andares, situado numa rua estreita, foi bastante afectado, mas por esta hora os bombeiros recolhem o material para regressarem aos respectivos quartéis.