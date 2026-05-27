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Bombeiros apagam fogo em casa devoluta no Funchal

Foto Google Streetview
Foto Google Streetview

As duas corporações de bombeiros do Funchal mobilizaram esta madrugada, já ao raiar da manhã, um total de 22 elementos e 7 meios para acudir a um fogo em uma casa devoluta numa rua da capital madeirense.

O alerta para o incêndio deu-se pelas 6h44, tendo primeiro chegado ao local, na Rua do Pina, freguesia de Santa Luzia, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com 10 bombeiros e três meios, sendo depois apoiados pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, com 12 bombeiros e 4 meios.

O edifício de 3 andares, situado numa rua estreita, foi bastante afectado, mas por esta hora os bombeiros recolhem o material para regressarem aos respectivos quartéis.

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