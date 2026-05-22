Foram os bombeiros tão rápidos quanto se disse?

Nas reacções à notícia publicada no dnoticias.pt sobre o incêndio ocorrido ontem num alojamento local na Rua da Queimada de Cima, no centro do Funchal, foi colocada em causa a possibilidade de as equipas de socorro conseguirem chegar ao local em cerca de dois minutos a partir dos quartéis - Bombeiros Sapadores do Funchal, na Av. Caloute Gulbenkian, e Bombeiros Voluntários Madeirenses, na Rua da Ribeira de João Gomes - das corporações da cidade. Nas redes sociais, alguns comentários classificaram esse intervalo como “recorde”, sugerindo ser “ridículo” admitir uma resposta tão rápida em meio urbano, questionando a sua viabilidade.

A discussão centra-se na interpretação dos tempos operacionais: se os dois minutos correspondem ao tempo entre alerta e chegada, entre despacho e chegada, ou apenas ao intervalo entre saída da viatura e chegada ao teatro de operações.

O incêndio mobilizou 34 operacionais, entre bombeiros e PSP, numa resposta considerada rápida pelas autoridades. Em declarações iniciais, Simão Santos, adjunto técnico operacional da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, referiu que o alerta foi recebido às 14h09 e que a primeira equipa chegou ao local pelas 14h11, em “pronta intervenção”.

Posteriormente, em esclarecimento enviado ao DIÁRIO, o responsável clarificou que essa referência resultou de percepção operacional no momento, prestada em contexto de teatro de operações e sem acesso imediato aos sistemas informáticos de registo. Os dados validados constam do sistema do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM (SADO), que regista a cronologia oficial.

Segundo esses registos, a chamada via 112 entrou às 14h04, o despacho das primeiras equipas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses ocorreu às 14h08, o despacho dos Bombeiros Sapadores do Funchal às 14h10 e a chegada das primeiras equipas ao local ocorreu às 14h12. Os dados indicam ainda que a primeira unidade a chegar ao teatro de operações foi o VUCI 11 e o VLCI 13 dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Em esclarecimento adicional, Simão Santos sublinha que a referência aos “dois minutos” dizia respeito ao intervalo operacional estimado entre a saída da primeira viatura e a sua chegada ao local, e não ao tempo total desde o alerta. Acrescenta ainda que essa estimativa resulta de percepção operacional transmitida no momento e não de validação posterior dos registos oficiais.

Quanto aos percursos, é referido que os meios seguem trajectos distintos consoante a tipologia das viaturas e as condições de circulação no centro urbano. No caso dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, o percurso foi feito via R. João de Deus / Bom Jesus / Marquês de Pombal, descendo depois a Rua João Tavira. Já os Bombeiros Sapadores do Funchal utilizaram alternativas como a Cota 40 / Rua dos Ferreiros ou a Rua 5 de Outubro, igualmente com ligação à zona central da cidade. Foi ainda sublinhado que não existem trajectos únicos obrigatórios e que a escolha depende das condições no momento.

O responsável refere igualmente que existiam apenas constrangimentos normais de circulação associados à malha urbana do centro do Funchal, sem registo de bloqueios totais que impedissem o acesso dos meios de socorro, e que o nível de tráfego era compatível com um período laboral normal.

Do ponto de vista físico e operacional, a distância entre os quartéis das corporações e a Rua da Queimada de Cima é inferior a dois quilómetros. Em contexto urbano compacto, com viaturas em marcha de urgência, prioridade de passagem e equipas já prontas a intervir, estes percursos podem ser realizados em poucos minutos.

A análise teórica indica que, a uma velocidade média de 40 km/h, dois quilómetros seriam percorridos em cerca de três minutos. No entanto, em marcha de emergência, com prioridade de circulação e condições favoráveis de tráfego, o tempo pode reduzir-se significativamente. Ainda assim, registos reais de operação tendem a apresentar variações, sendo mais fiável trabalhar com intervalos do que com valores exactos ao minuto.

Os dados oficiais do SADO apontam para um intervalo aproximado de até quatro minutos entre despacho e chegada das primeiras equipas, sendo importante sublinhar que estes registos não são expressos ao segundo, mas sim como tempos operacionais consolidados. Esse intervalo é compatível com uma resposta rápida em contexto urbano.

Assim, a possibilidade de uma deslocação próxima dos dois minutos, no intervalo específico entre saída da viatura e chegada ao local, não é impossível, dependendo das condições de trânsito, obstáculos momentâneos e trajecto escolhido. Trata-se de uma estimativa operacional plausível, ainda que não coincidente com o registo oficial global do tempo de resposta.

Importa também destacar que esta diferença de interpretações não invalida o essencial: a intervenção foi rápida, coordenada e eficaz, dentro dos padrões de resposta urbana em emergência.

Tanto assim foi que esta sexta-feira de manhã o Vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, que entre os Pelouros que tutela tem a Protecção Civil e Bombeiros, enalteceu a “eficiência, rapidez e colaboração” de todos os agentes e entidades envolvidas na operação, com destaque para os bombeiros e PSP.

Perante todos os elementos disponíveis — registos oficiais, esclarecimentos do comando e condições físicas do percurso — a leitura mais equilibrada aponta para uma distinção entre tempo operacional estimado e tempo registado, sendo ambos compatíveis com uma resposta eficiente em meio urbano.