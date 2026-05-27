Ataque ucraniano incendeia instalações do Banco Central russo na Crimeia

Uma série de ataques noturnos com drones e mísseis da Ucrânia provocaram um incêndio nas instalações do Banco Central da Rússia (BCR) na península ucraniana anexada da Crimeia, informou hoje o governador local Mikhail Razvozhayev.

"Um míssil atingiu a sede da Direção Sul do Banco Central" na cidade portuária de Sebastopol, escreveu Razvozhayev. "O telhado pegou fogo. A onda de choque danificou janelas e varandas de edifícios vizinhos", acrescentou.

O governador sublinhou que as defesas aéreas russas "repeliram um ataque combinado durante toda a noite. O exército ucraniano atacou a cidade com diversos recursos aéreos, incluindo mísseis Storm Shadow de fabrico britânico".

"Mais de 20 drones foram abatidos nos distritos de Severnaya Sorona e Fiolenta, e nas entradas de Sebastopol e Omega", afirmou Razvozhayev, na plataforma de mensagens russa MAX, indicando que não houve vítimas.

Um edifício residencial de oito andares e um edifício administrativo abandonado foram também danificados.

Na região de Voronezh, as defesas aéreas abateram dois "alvos aéreos de alta velocidade", escreveu o governador local, Alexander Gusev, também na MAX, dando a entender que não se tratava de um ataque com drones.

No total, durante a noite, "140 drones ucranianos de asa fixa foram intercetados e destruídos" sobre sete regiões da Rússia e a Península da Crimeia, bem como sobre os mares Negro e de Azov, de acordo com um relatório divulgado pelo Ministério da Defesa russo.