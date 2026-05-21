Fogo destrói terceiro andar de alojamento local no Funchal

O incêndio que deflagrou esta tarde num alojamento local na Rua da Queimada de Cima, no centro do Funchal, mobilizou um total de 34 operacionais, entre bombeiros e elementos da PSP, numa operação considerada rápida e eficaz pelas autoridades.

Grande incêndio habitacional mobiliza bombeiros no Funchal Coluna de fumo é visível na baixa do Funchal

De acordo com Simão Santos, adjunto de comando da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, o alerta foi recebido às 14h09 e a primeira equipa "numa pronta intervenção" chegou ao local pelas 14h11.

O fogo teve origem no terceiro andar de um alojamento local, onde não se encontrava ninguém no interior. Na última fase, as autoridades não conseguiram identificar formalmente o proprietário do imóvel, existindo apenas a informação de que poderá estar fora da Madeira.

No combate às chamas estiveram empenhados operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, numa operação conjunta que Simão Santos destacou como exemplo de “boa cooperação” entre as duas corporações. Além dos 26 bombeiros mobilizados, estiveram também no teatro de operações oito agentes da PSP, que asseguraram a segurança da intervenção.

Apesar da intensidade das chamas e da forte coluna de fumo visível na baixa do Funchal, não houve vítimas, tendo sido apenas necessária a evacuação dos prédios circundantes. Os bombeiros realizaram vistorias aos compartimentos adjacentes para garantir que não existia risco de propagação a outros edifícios contíguos.

Apesar do fogo ter ficado circunscrito ao terceiro piso do prédio, o compartimento afectado ficou inabitável. No local, para além das autoridades competentes, esteve presente o vice-presidente da Cãmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, bem como a presidente da Junta de Freguesia da Sé, Fabrícia Teixeira.

As autoridades irão agora dar seguimento aos procedimentos habituais, incluindo a identificação formal do proprietário e a origem do incidente. O incêndio acabou por ser dado como extinto às 14h34.