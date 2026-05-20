Oferta de casas para arrendar no Funchal aumenta 22%

O stock de habitação disponível para arrendar na Madeira aumentou 21%, com o Funchal a registar crescimento similar (22%) no primeiro trimestre de 2026, ao contrário de Portugal, onde a média neste requisito do mercado imobiliário foi de quebra (-13%), face ao mesmo período do ano anterior, "embora a oferta tenha aumentado na maioria das grandes cidades e distritos analisados, segundo a análise de dados do idealista, o principal marketplace imobiliário do sul da Europa", hoje divulgado.

"A oferta de casas para arrendar aumentou em 13 das 19 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas no último ano. Faro foi a cidade onde o stock mais cresceu (50%), seguida de Viana do Castelo (41%), Ponta Delgada (37%), Bragança (36%) e Vila Real (26%)", sendo que "registaram-se também aumentos da oferta no Funchal (22%), Beja (18%), Setúbal (17%), Évora (16%), Leiria (11%), Viseu (7%), Santarém (7%) e Aveiro (1%)".

"Em sentido contrário, a oferta de casas para arrendar diminuiu em seis capitais. Porto (-35%) e Coimbra (-31%) registaram as quedas mais acentuadas, seguidas da Guarda (-29%), Lisboa (-18%), Castelo Branco (-16%) e Braga (-3%)", que conseguiram com o seu peso diminuir o total da oferta nacional.

Diz o idealista que "a oferta de casas para arrendar aumentou em 14 dos 20 distritos e ilhas analisadas no último ano. A ilha de São Miguel liderou o crescimento do stock, com uma subida de 58%, seguida de Portalegre (38%), Évora (31%), Viana do Castelo (30%), Bragança (26%) e Vila Real (23%)". E acrescenta: "Registaram-se também aumentos da oferta na ilha da Madeira (21%), Beja (16%), Viseu (14%), Santarém (14%), Braga (5%), Guarda (4%), Leiria (4%) e Aveiro (2%). Em Setúbal, a oferta manteve-se estável."

Mas, em sentido contrário, "a oferta de casas para arrendar diminuiu em cinco distritos. Porto (-26%) e Coimbra (-25%) registaram as quebras mais acentuadas, seguidos de Lisboa (-14%), Castelo Branco (-3%) e Faro (-2%)", realça.

Explica ainda que "os dados apresentados foram recolhidos e analisados pelo idealista/data, a proptech do idealista que fornece informações destinadas a profissionais do setor para apoiar decisões estratégicas em Portugal, Espanha e Itália. O idealista/data baseia-se numa vasta base de dados própria e recorre ainda a dados públicos e privados, oferecendo serviços de avaliação, investimento, angariação e análise aprofundada de mercado".