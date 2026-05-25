Barulho de 'explosão' motivou intervenção dos bombeiros

O barulho de uma explosão registada, esta tarde, na Rua Cónego Agostinho Gomes, na zona das Madalenas, terá sido provocada pela queima de papéis no interior de uma obra.

Ao que foi possível apurar, nas imediações encontrava-se uma lata de tinta, cuja presença terá estado na origem da explosão.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados pelas 14 horas e deslocaram-se ao local com dois meios e oito operacionais.