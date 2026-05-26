'Jackpot' do Euromilhões sobe para 129 milhões de euros
O primeiro prémio do Euromilhões não teve totalistas no sorteio n.º 042/2026, realizado esta terça-feira, 26 de Maio, fazendo subir o jackpot para 129 milhões de euros no próximo concurso.
De acordo com o apuramento oficial, registou-se um único vencedor do segundo prémio, no estrangeiro, que arrecada 624.963,47 euros. Já o terceiro prémio saiu a dois apostadores, também fora de Portugal, com um valor individual de 73.032,12 euros.
Em território nacional, não houve totalistas nos primeiros quatro escalões. Ainda assim, o quinto prémio contou com 37 vencedores em Portugal, num total de 578 a nível global, cada um recebendo 144,99 euros.
A chave vencedora foi composta pelos números 6, 23, 25, 35 e 37 e pelas estrelas 6 e 12.