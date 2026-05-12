'Jackpot' do Euromilhões sobe para 83 milhões de euros

Não houve totalistas do 1.º prémio do sorteio n.º 038/2026 do Euromilhões, realizado esta terça-feira, 12 de Maio, pelo que o ‘Jackpot’ sobe para 83 milhões de euros no próximo sorteio.

Também o 2.º prémio não registou vencedores. No total, três apostadores no estrangeiro acertaram na combinação correspondente ao 3.º prémio, recebendo cada um 229.375,52 euros.

Em Portugal, foram registadas duas apostas vencedoras do 4.º prémio, no valor unitário de 1.765,38 euros.

A chave vencedora do sorteio é composta pelos números 4, 26, 32, 35 e 36 e pelas estrelas 5 e 7.