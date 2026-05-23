Mais um Jackpot à vista no Totoloto

O próximo sorteio do Totoloto poderá atingir, possivelmente, os 11,1 milhões de euros. Mas, para isso, os números extraídos hoje não teriam de ter sido acertados por nenhum dos apostadores.

O sorteio n.º 041/2026 deste sábado, 23 de Maio, resultou nesta chave vencedora.

9 - 23 - 29 - 31 - 35 e o 'número da sorte' o 10.

Ora, para este sábado estavam em jogo 10,9 milhões de euros, valor que tem vindo a acumular há vários meses.

Caso seja o vencedor, é importante lembrar que o Estado leva 20% da maquia ganha, o que no caso de ser 10,9 milhões de euros, 2,18 milhões irão directamente para os cofres públicos.