O Funchal acolheu, esta terça-feira, uma conferência sobre ‘A Importância dos Gases Renováveis na Transição Energética – o Gás como Motor de Desenvolvimento Regional’. Vários intervenientes defenderam que a Região Autónoma da Madeira deve apostar na produção desta energia renovável. Mas, afinal, o que são gases renováveis?

Gás renovável em debate na Madeira Miguel Albuquerque abre conferência sobre transição energética no Museu da Electricidade Orlando Drumond , 26 Maio 2026 - 09:35

Na manhã desta terça-feira, durante e à margem da conferência, tanto a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, como Maria Conceição Lucas, presidente do Conselho de Administração da Sonorgas – a promotora desta iniciativa – defenderam que a Região deve avançar para a comercialização e mesmo produção de gases renováveis.

Madeira deve avançar para gases renováveis Ministra do Ambiente e Energia destaca transição energética e reforço da resiliência regional Orlando Drumond , 26 Maio 2026 - 11:37

O próprio presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em declarações aos jornalistas, admitiu a possibilidade de a Madeira acolher um projecto-piloto para essa mesma produção, lembrando que a Região já funcionou como zona de teste para a implementação de diferentes novas tecnologias e projectos.

Madeira poupou 26 milhões com renováveis Miguel Albuquerque diz que Região deve manter combustíveis fósseis para garantir estabilidade energética Orlando Drumond , 26 Maio 2026 - 10:03

Os gases renováveis são um produto complementar à electricidade e têm uma vantagem adicional, porque podem fomentar a economia circular. Ou seja, é um produto que é feito a partir de resíduos. É, por exemplo, um substituto do gás de garrafa e é, em determinadas circunstâncias, mais barato. Maria Conceição Lucas, presidente do Conselho de Administração da Sonorgas

Os gases renováveis são produzidos a partir de fontes renováveis, como a biomassa, resíduos orgânicos, resíduos agrícolas e dejectos animais. São os gases libertados a partir da geração de energia renovável. Não existe, portanto, um gás renovável, sendo este um termo amplo, que se refere a vários tipos de gases, como o biogás, biometano, hidrogénio verde, metano sintético, entre outros.

Os gases renováveis são relativamente fáceis de armazenar, sendo produzidos em diferentes quantidades e em diferentes períodos. Podem, ainda, ser produzidos e distribuídos como fonte energética, tal como o gás natural. No entanto, enquanto o gás natural foi formado ao longo de milhões de anos em poços subterrâneos profundos, os gases renováveis são produzidos a partir de processos químicos, termoquímicos (no caso da gaseificação) ou bioquímicos.

Assim, os gases renováveis apresentam algumas vantagens, comparativamente aos gases produzidos a partir de fontes fósseis, como o petróleo e o gás natural. São, para começar, uma fonte de energia limpa, diferentes dos gases com efeito de estufa, um dos responsáveis pelas alterações climáticas. A própria possibilidade de armazenamento, bem como a redução da dependência de combustíveis importados e a diversificação energética aumentando a segurança energética, são apontadas como outras vantagens destes produtos.

A experiência da Sonorgas é uma experiência feita nas regiões mais distantes dos centros urbanos. O gás não é levado ligado aos grandes gasodutos, mas é levado por grande camião, armazenado em unidades autónomas de gás, e distribuído nas zonas que necessitam. Maria Conceição Lucas, presidente do Conselho de Administração da Sonorgas

Tipos de gases renováveis

Gás é “facilitador da transição energética” Luís Miguel Sousa defende papel estrutural do gás num sistema isolado como a Madeira Orlando Drumond , 26 Maio 2026 - 10:23

O biogás é produzido através da decomposição de materiais orgânicos por bactérias, na ausência de oxigénio. É constituído pelo gás metano, seguido do dióxido de carbono e apresenta uma mistura de hidrogénio, nitrogénio, amónia, ácido sulfídrico, monóxido de carbono, aminas e oxigénio. Para produzir o biogás, é necessária a instalação de biodigestores, equipamentos que propiciam um ambiente anaeróbico necessário para a decomposição dos resíduos orgânicos. Pode ser utilizado como combustível no sector dos transportes e para a geração de energia térmica e eléctrica.

O biometano é um produto derivado do biogás. É composto maioritariamente pelo metano e tem características semelhantes às do gás natural, podendo mesmo substituir o gás natural em todas as suas aplicações comuns. É a purificação do biogás que dá origem ao biometano, removendo-se os principais contaminantes do combustível como o dióxido de carbono e nitrogénio. Torna-se, então, num combustível com maior poder de combustão do que o próprio biogás.

O hidrogénio verde é produzido a partir da electrólise da água, separando-a em hidrogénio e oxigénio, através da aplicação de uma corrente eléctrica. Este hidrogénio é totalmente limpo, desde a sua origem até ao seu uso. Tem uma alta capacidade energética, e a sua combustão limpa, na qual emite somente vapor de água, contribui para a descarbonização da atmosfera.

O metano sintético é produzido através da combinação do hidrogénio (gerado por fontes renováveis) com o dióxido de carbono capturado. Possui características idênticas ao gás natural, pois captura e reutiliza o dióxido de carbono, contribuindo para a economia circular.