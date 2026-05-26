Madeira poupou 26 milhões com renováveis

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, revelou esta terça-feira que a Região poupou cerca de 26 milhões de euros em combustíveis e fúel no primeiro trimestre de 2026 graças ao desempenho das energias renováveis, defendendo, ainda assim, a manutenção dos combustíveis fósseis para assegurar a estabilidade da rede eléctrica.

À margem da conferência “A Importância dos Gases Renováveis na Transição Energética – O Gás como Motor de Desenvolvimento Regional”, que decorre no Museu de Electricidade – Casa da Luz, no Funchal, Miguel Albuquerque destacou que a Madeira já apresenta uma capacidade significativa de produção renovável, com resultados positivos ao nível da redução de custos.

Segundo indicou, as poupanças resultaram sobretudo do bom funcionamento das centrais hídricas, reforçando o objectivo do Executivo de manter a produção renovável acima dos 50%, através da combinação entre energia hídrica, solar e eólica.

O chefe do Executivo madeirense defendeu a continuação dos investimentos no sector energético, incluindo com recurso a fundos do PRR, mas alertou para a necessidade de garantir uma “base estável” de produção.

“Nós não conseguimos eliminar completamente os combustíveis fósseis”, afirmou, lembrando que as energias renováveis dependem das condições atmosféricas e podem provocar oscilações na rede.

Miguel Albuquerque admitiu ainda a possibilidade de a Madeira acolher um projecto-piloto ligado à produção de gás através de novas tecnologias, à semelhança de experiências já realizadas no Porto Santo.

O governante considerou que a Região reúne condições para funcionar como “laboratório” de inovação energética e mostrou abertura para estudar soluções nesta área.