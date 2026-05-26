Passos critica políticos postiços que são como "prostitutos sem caráter"

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho criticou hoje os políticos que, para tentarem agradar a todos ainda mais do que os populistas, se tornam postiços, comparando-os a "prostitutos sem caráter".

Numa intervenção de quase 50 minutos na apresentação de um livro, Passos defendeu que a política tem de ter uma dimensão de liderança e criticou o que chamou de "uma maldição que tomou conta do espaço europeu e também do espaço português": "Os líderes não quererem desagradar a ninguém, o que é uma coisa virtualmente impossível pelo menos durante muito tempo".

O antigo líder do PSD avisou que quando, com medo do populismo, o político do chamado 'mainstream' "lhe veste a casaca para evitar que o populismo chegue com o voto ao palácio e resolve ser mais populista do que o populista, normalmente a história mostra que a coisa não funciona".

"O que é autêntico e genuíno sempre se manifesta e de uma forma muito mais eficaz do que o que é postiço e então o postiço fica sem nada: fica sem integridade, fica como um prostituto sem caráter, sem reduto de pensamento, simplesmente vendido ao aplauso que o momento lhe possa fornecer", afirmou, sem explicitar a quem dirigia o recado, numa apresentação onde esteve sentado ao lado do líder do Chega, André Ventura,

E continuou o alerta: "Mas a mesma multidão que o aplaude o condena passado muito pouco tempo quando o futuro que não é desejado chega".

"Se não queremos que esse futuro chegue, se não queremos que esta Europa fluida tome conta do nosso espaço normativo e político, é preciso fazer qualquer coisa e qualquer coisa que nos distinga dos outros", disse.

Passos voltou à ideia que transmitiu quando era primeiro-ministro de quem nem sempre o mais importante é vencer as eleições.

"Há pessoas que não se importam de perder a defender aquilo em que acreditam e o mundo vive disso: o mundo não vive daqueles que só querem ganhar com as ideias dos outros", disse.

O antigo primeiro-ministro saudou que tenham sido tomadas em Portugal medidas para estancar uma imigração "considerada excessiva pela generalidade das pessoas".

"Ao ritmo a que as coisas estavam, qualquer dia estaríamos com certeza a falar não do povo português, nem da cultura portuguesa nem de coisa nenhuma", afirmou.

Passos fez questão de acrescentar que "seria o último a fazer considerações de natureza racista", salientando que todos os portugueses têm "uma miscigenação grande" (no seu caso, disse ter turcos na família).

"Toda a humanidade é muito parecida, mas isso é diferente de a gente dizer 'sim senhor, portas abertas tudo bem, uma moeda universal porque não, um governo universal'. Não parece que fosse uma boa ideia", disse.

Na apresentação do livro "A Constituição Fluida" do constitucionalista Carlos Blanco de Morais, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Passos insurgiu-se também contra o que chamou de "movimentos de contracultura 'woke'", que lamentou ainda não terem uma resposta adequada.

"Por cá também chegou às universidades e há alturas em que se torna irrespirável: ter a sensação clara de que há muitas pessoas que fazem uma autocensura porque têm medo das consequências que estão associadas a dizer aquilo que se pensa", lamentou.

Numa altura em que a revisão constitucional é um tema na ordem do dia, Passos fez questão de dizer que o livro não tratava esse tema.

"Dizia isso há pouco ao dr. André Ventura que me perguntava o que é que havia aqui sobre a revisão constitucional", afirmou, em tom bem-disposto.

No entanto, acrescentou, o livro expressa a ideia preventiva de que "esta liquefação de valores de identidades não venha a tornar inevitável a sua consagração em princípios constitucionais, em direitos constitucionais novos, demasiado fluidos".

"Quando nós estamos preocupados em que certas realizações possam ficar em causa, essa preocupação deve ter uma expressão política concreta: as pessoas não podem simplesmente sentar-se a fumar um cigarro, a beber um copo, a conversar muito fluidamente sobre os perigos que o mundo que espreitam o mundo e esperar para ver se a coisa acontece ou não acontece. Quando nós achamos que alguma coisa está em risco devemos fazer qualquer coisa para o prevenir", apelou.