Partido RIR muda de sigla e passa a designar-se REAGIR

O partido Reagir Incluir Reciclar aprovou a alteração da designação e sigla partidária, pelo que deixa de ser conhecido como RIR, passando a designar-se REAGIR. A decisão foi tomada na Assembleia Geral de Militantes e Congresso Nacional, que ontem se realizou, em Vila Nova de Cancela.

"A mudança agora aprovada representa uma evolução estratégica e identitária do projeto político, assumindo uma imagem mais forte, mobilizadora e próxima dos cidadãos, sem qualquer alteração dos princípios, valores e bases programáticas que têm orientado a acção do partido desde a sua fundação", afirma Liana Reis, coordenadora regional do partido, através de comunicado. A nova designação pretende ser um símbolo de renovação, acção e compromisso com os portugueses

Quanto à eleição dos órgãos nacionais, ditou a continuidade de Márcia Henriques na liderança da Direção Política Nacional, "reforçando a confiança dos militantes no projeto político e na estratégia definida para os próximos anos".

Liana Reis foi eleita vice-presidente da direcção, juntamente com Luís Mendes e Rui Curado. No Conselho Jurisdicional foi eleito como presidente Pedro Miguel Silva e para a Mesa da Assembleia Geral foi eleito como presidente Bruno Rios.

"A nova liderança do REAGIR reafirma o compromisso de continuar a defender políticas centradas nas pessoas, na justiça social, na valorização dos cidadãos e na necessidade urgente de devolver confiança aos portugueses através de uma política mais próxima, responsável e humanista", termina.