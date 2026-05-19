5.ª Conferência Bienal da John Dos Passos Society começa amanhã na Ponta do Sol

Esta quarta-feira, tem início, na Ponta do Sol, a 5.ª edição da Biennial John Dos Passos Society Conference, um encontro internacional que reúne dezenas de investigadores dos quatro cantos do Mundo e durante o qual abordarão perspectivas de investigação sobre a obra de John Dos Passos, escritor norte-americano que tem as suas raízes na Madeira.

Este encontro internacional é organizado pela John Dos Passos Society, uma agremiação de investigadores que procura incentivar o estudo e o reconhecimento da obra de John Dos Passos através da sua investigação e da divulgação da mesma. A John Dos Passos Society está entre as sociedades reconhecidas pela American Literature Association (ALA).

Esta iniciativa da John Dos Passos Society acontece pela primeira vez na Madeira e decorrerá entre amanhã e a próxima sexta-feira, 22 de Maio, no Centro Cultural John Dos Passos, contando com a presença dos dois netos do escritor: Lara Dos Passos Coggin e John Dos Passos Coggin. Os trabalhos combinarão a vertente do estudo aprofundado da obra de John Dos Passos e da sua actualidade nos tempos que vivemos com a ligação deste à Madeira e às suas raízes portuguesas, pois considerava-se um quarto português.

O organizador local do evento, o investigador e professor universitário Bernardo de Vasconcelos, ex-coordenador do Centro Cultural John Dos Passos e agora novamente docente da Universidade da Madeira, explicou que estes encontros bienais foram retomados, após uma interrupção de seis anos ditada pela pandemia, em Bassano del Grappa, Itália, entre 23 e 25 de Maio de 2024, com o seu 4.º encontro bienal. Na sua Assembleia Geral desse ano, e por proposta deste investigador — proposta secundada pela Direção Regional da Cultura —, foi votado por unanimidade que a 5.ª Conferência Bienal da Sociedade teria lugar na Madeira, mais concretamente no Centro Cultural John Dos Passos.

Bernardo de Vasconcelos disse que mais de duas dezenas de conferencistas de várias universidades dos EUA, do Brasil, do Japão, de vários países europeus e de Portugal participam no evento para dar a conhecer novas tendências e progressos nos estudos dospassianos. São 23 os oradores inscritos.

John Dos Passos (1896–1970) visitou a Madeira três vezes: em 1905, aos 9 anos; em 1921, numa breve escala quando viajava dos EUA para Lisboa, na companhia de outro escritor modernista norte-americano, e. e. cummings; e em 1960, naquela que seria a sua viagem de reconhecimento à ilha do seu avô, Manuel Joaquim dos Passos, que emigrara da Ponta do Sol em 1830. Veio acompanhado da sua esposa, Elizabeth Dos Passos, e da sua filha, Lucy Dos Passos, e foi nessa visita — que decorreu entre 16 e 23 de julho de 1960 — que John Dos Passos foi homenageado no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Ponta do Sol, vila onde teve também oportunidade de conviver com familiares e de visitar a Vila Passos, atual casa mãe do Centro Cultural John Dos Passos.

Os conferencistas terão também oportunidade de reviver momentos das visitas de Dos Passos à Madeira. Desses momentos farão parte um 'Madeira de Honra' no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Ponta do Sol, no dia 22 à tarde, e a passagem por vários locais visitados por John Dos Passos, e por ele referenciados na sua escrita, por ocasião do passeio literário que farão no dia 23, sábado. Deste farão parte paragens na baixa da cidade do Funchal (Convento de Santa Clara, Avenida Arriaga, Sé Catedral, Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira), no Monte (Igreja do Monte e início do percurso dos carros de cesto), na Vereda e Miradouro dos Balcões, no Ribeiro Frio, com términus no Porto da Cruz.

No dia 24, domingo, está previsto um passeio extraprograma de um dia ao Porto Santo. Além de desfrutar do lazer próprio da ilha, os conferencistas visitarão também a Casa Colombo — Museu do Porto Santo e dos Descobrimentos Portugueses.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Dr. Eduardo Jesus, marcará presença na sessão de abertura, pelas 9h30, que será seguida do lançamento do Volume II da 'Colecção Contributos', intitulado 'DOS PASSOS: Bassano del Grappa REVISITED', obra que, à semelhança do Volume I, tem publicação em inglês e português no mesmo volume. Este Volume II contém um conjunto de contributos da 4.ª Conferência Bienal da Sociedade sobre o escritor.