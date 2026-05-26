Três menores hospitalizados após atropelamento em Paredes

Três menores foram hoje hospitalizados com ferimentos ligeiros após um atropelamento com um motociclo, tendo sido transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, distrito do Porto, disse fonte dos bombeiros.

Segundo fonte dos Bombeiros de Paredes, os menores de 17, 12 e 13 anos foram transportados para o Hospital Padre Américo, com ferimentos ligeiros.

Os dois jovens de 12 anos foram atropelados por um ciclomotor junto à Escola Básica 2/3 de Paredes, naquele concelho do distrito do Porto, confirmou à Lusa fonte do Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana (GNR), e o mais velho conduzia a viatura.

A ocorrência aconteceu às 13:05 e, no local, além dos bombeiros, esteve a GNR de Paredes.