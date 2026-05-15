Madeira contou com quatro representantes no Europeu há 14 anos

Passaram 14 anos desde que a Madeira viu quatro dos seus representantes ligados ao futebol nacional integrarem o Europeu de 2012, disputado na Polónia e Ucrânia.

A 15 de Maio de 2012, e conforme noticiava o DIÁRIO, Paulo Bento anunciava os 23 convocados da selecção nacional, numa lista que incluía os madeirenses Cristiano Ronaldo e Rúben Micael, além do treinador-adjunto Leonel Pontes. Também o árbitro Duarte Gomes fazia parte da grande montra europeia, representando a arbitragem portuguesa na competição.

O Europeu de 2012 acabaria por marcar mais um capítulo importante da presença madeirense no futebol internacional, confirmando o peso da Região no panorama desportivo português.

Cristiano Ronaldo, já então uma das maiores figuras mundiais, liderava uma selecção que alcançou as meias-finais da competição, ficando apenas a um passo da final após a eliminação frente à Espanha, nas grandes penalidades.