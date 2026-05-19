Funchal investe 74 mil euros na melhoria de habitações de 23 famílias

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) procedeu esta segunda-feira, 18 de Maio, à entrega de apoios no âmbito do projecto '+ Habitação', iniciativa financiada pela autarquia e operacionalizada pela Associação de Desenvolvimento de Santo António (ASA).

Segundo nota à imprensa, a cerimónia decorreu na Sala da Assembleia Municipal, com a presença da vereadora com o pelouro da Habitação, Helena Leal, do presidente da ASA, Marcelo Gouveia, bem como de vários autarcas do concelho.

Na ocasião, Helena Leal revelou que, nesta fase do programa, foram apoiadas 23 famílias do concelho, abrangendo um total de 64 pessoas, num investimento global de 74.570 euros. Os apoios destinam-se à aquisição de materiais de construção civil, contribuindo para “a melhoria das condições habitacionais dos agregados familiares beneficiários”.

A autarca sublinhou que, para além da aposta na construção de novas habitações, o executivo municipal mantém também o “compromisso” de melhorar as condições das habitações já existentes. “Trata-se de mais uma resposta do município no apoio a uma habitação mais condigna, promovendo melhores condições de segurança, conforto e salubridade às famílias apoiadas. Com este apoio pretendemos, acima de tudo, promover o bem-estar e qualidade de vida dos nossos munícipes , realçou.

O projecto ‘+Habitação” conta com um financiamento global de 325 mil euros atribuído pela Câmara Municipal do Funchal.

As famílias apoiadas pertencem às freguesias do Imaculado Coração de Maria, São Martinho, São Gonçalo, Santo António, Monte, São Roque, Santa Luzia e Santa Maria Maior.