Banhista estrangeira socorrida por nadador-salvador na Praia Formosa
Uma banhista estrangeira foi socorrida, esta tarde, por um nadador-salvador na Praia Formosa.
Segundo foi possível apurar, duas mulheres entraram no mar numa zona com forte rebentação. Uma delas conseguiu regressar a terra pelos próprios meios, enquanto a outra ficou "embrulhada" nas ondas e revelou dificuldades em sair da água.
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