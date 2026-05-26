Banhista estrangeira socorrida por nadador-salvador na Praia Formosa

Uma banhista estrangeira foi socorrida, esta tarde, por um nadador-salvador na Praia Formosa.

Segundo foi possível apurar, duas mulheres entraram no mar numa zona com forte rebentação. Uma delas conseguiu regressar a terra pelos próprios meios, enquanto a outra ficou "embrulhada" nas ondas e revelou dificuldades em sair da água.