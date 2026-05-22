PSP investe na qualificação dos seus profissionais para melhorar o serviço público

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira assinalou o encerramento do VI Curso de Comando e Direcção Policial (CCDP), marcando a conclusão de uma relevante etapa de formação para seis oficiais.

Segundo nota à imprensa, "a sessão decorreu no Salão Nobre do Comando e contou com a entrega dos diplomas de conclusão e dos distintivos de especialização cognitiva aos oficiais que concluíram com aproveitamento este curso de formação avançada em liderança e comando policial".

Explica que "o CCDP destina-se a oficiais com a categoria de comissário, constituindo um requisito relevante para progressão à categoria de subintendente, tendo como principal objectivo o desenvolvimento de competências estratégicas, de liderança e de direcção policial, fundamentais para responder aos desafios actuais da segurança pública".

Além disso, revela que "durante o curso, os auditores desenvolveram trabalhos individuais finais centrados em matérias relevantes para a segurança interna e para a actividade policial, abordando os seguintes temas: o papel da Polícia de Segurança Pública na prevenção do crime rodoviário: Estudo de Caso na Região Autónoma da Madeira; a (des)centralização da contratação na Polícia de Segurança Pública: prerrogativas e vicissitudes; uso da arma de fogo em ação policial: dever de relato vs. o direito ao silêncio como arguido; Síndrome Metabólica, Risco Cardiovascular e Qualidade de Vida dos Polícias da Madeira; e encerramento nocturno selectivo de esquadras da PSP na Divisão Policial de Câmara de Lobos.

Refere também que "o encerramento desta formação representa o reforço do compromisso da PSP com um serviço público de excelência, sustentado na valorização do conhecimento, na liderança responsável e na permanente qualificação dos seus quadros".

Na cerimónia, o superintendente Ricardo Matos, Comandante do Comando Regional da PSP Madeira, destacou "a importância da formação contínua e da preparação técnica e humana dos oficiais da PSP para responder aos desafios contemporâneos da segurança e da proximidade com os cidadãos".

Por fim, o Comando Regional "felicita os oficiais que concluíram o VI CCDP, reconhecendo o mérito, dedicação e elevado sentido de missão demonstrados ao longo desta exigente formação".