Marítimo ‘avança’ com pré-inscrição na Liga Europeia
Andebol verde-rubro carimbou o passaporte para a fase de grupos da Liga Europeia (EHF European League) em andebol masculino depois de ter sido quinto classificado no Campeonato Nacional da I Divisão.
Está confirmado. O Marítimo da Madeira Andebol SAD vai proceder à sua pré-inscrição ou candidatura para a participação na época 2026/2027 na fase de grupos da Liga Europeia (EHF European League) em andebol masculino, depois da equipa ter conseguido terminar no quinto lugar no campeonato nacional 2025/2026 e assim garantir uma vaga para esta candidatura.
A confirmação desta ‘boa’ nova’ por parte dos responsáveis maritimistas, surge numa altura em que a estrutura do andebol verde-rubro está realizando um conjunto de iniciativas junto das entidades internacionais de modo que as actuais dificuldades impostas pelo caderno de encargos sejam tidas em conta por parte da Federação Europeia de Andebol, em particular o facto do Marítimo poder ter a possibilidade de jogar no seu pavilhão, cuja único senão tem a ver com a capacidade de espectadores.
Plantel para renovar na totalidade
Para 2026/2027, a equipa irá manter toda a estrutura técnica, Paulo Fidalgo, Fábio Teixeira e Aleixo Rodrigues e também a meta a não deixar sair nenhum dos actuais andebolistas. As dificuldades no mercado continuam a existir e manter a estrutura é a meta para que se dê continuidade ao trabalho que está sendo desenvolvido no andebol sénior do clube.