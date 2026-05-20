Aston Villa vence Liga Europa
O Aston Villa conquistou esta quarta-feira a Liga Europa, ao vencer os alemães do Freiburg por 3-0, na final disputada em Istambul.
Os ingleses resolveram praticamente o encontro ainda antes do intervalo, com golos de Youri Tielemans e Emiliano Buendía, antes de Morgan Rogers fechar o resultado na segunda parte.
O triunfo marca o primeiro grande troféu do clube em 30 anos e o regresso aos títulos europeus 44 anos depois da conquista da Taça dos Campeões Europeus, em 1982.
A vitória permitiu ainda ao treinador Unai Emery conquistar a quinta Liga Europa da carreira, reforçando o estatuto de técnico mais titulado da história da competição.