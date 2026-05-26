PTP compara promessas de José Manuel Rodrigues "às previsões da Taróloga Maya"

O PTP classifica como "um insulto à inteligência dos madeirenses" as promessas do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, que apontam para a criação de 780 empregos e 10 milhões de euros de riqueza com o Campo de Golfe do Faial.

"Querem ver que José Manuel Rodrigues descobriu a cura para a pobreza e para o desemprego com campos de golfe?", ironiza Raquel Coelho, através de comunicado. A dirigente partidária afirma mesmo que o governante "trocou a pasta da Economia pelas previsões astrológicas": "Num estilo digno da Taróloga Maya e das suas cartas de Tarot, o Governo Regional tenta atirar previsões descabidas para os olhos dos cidadãos, vendendo ilusões em em vez de apresentar políticas sérias para a costa norte".

O PTP lamenta que o executivo "continue focado na propaganda e em mega-projectos sem utilidade, em vez de investir em naquilo que importa na Costa Norte, agora cada vez mais ameaçada pela pressão imobiliária".

