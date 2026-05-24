Romain Correia eleito para o Onze do Ano da Liga 2

Romain Correia garantiu presença no Onze do Ano da Liga Portugal 2 Meu Super. O defesa do Marítimo foi um dos escolhidos pelos treinadores e capitães da competição, reforçando a época consistente realizada pelos verde-rubros e com a particularidade de juntar-se, no Onze do Ano, ao irmão Anthony, central do Académico de Viseu, tornando os irmãos Correia numa das grandes curiosidades desta edição da prova.

Peça importante na estrutura defensiva maritimista, Romain Correia foi titular em 27 dos 34 encontros disputados pela equipa campeã, somando 2.611 minutos em campo. Além da solidez demonstrada no setor recuado, o defesa contribuiu ainda com três golos ao longo da temporada. No plano das suas competências, destacou-se igualmente pela capacidade de recuperação de bola, terminando a época com um total de 110 recuperações, números que ajudaram a confirmar o seu impacto na campanha do Marítimo.

Romain Correia junta-se assim aos seus companheiros de equipa Samu e Noah Madsen no Onze do Ano da Liga Portugal 2 Meu Super, além do seu irmão Anthony (Académico) e Javi Vázquez (SCU Torreense), os jogadores já conhecidos para a equipa do ano da competição.