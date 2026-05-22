Madsen renova com o Marítimo até 2027

O defesa Noah Madsen renovou a sua ligação com o Marítimo por mais uma época. O dinamarquês de 24 anos chegou ao emblema verde-rubro em 2021 e conta já com 125 jogos realizados ao serviço do clube.

"Ao longo do seu percurso no Marítimo, Noah Madsen afirmou-se como uma peça importante no setor defensivo maritimista, tendo desempenhado um papel fundamental na conquista do título de campeão nacional da Liga Portugal Meu Super (29 jogos e 1 golo)", aponta nota emitida pelo clube.

Estou muito feliz com a renovação. Este clube é muito importante para mim e, agora que demos um passo tão difícil rumo à Primeira Liga, também quero fazer parte desse caminho. Por isso, estou mesmo muito contente. Este clube é como uma segunda família para mim e este é um momento muito feliz na minha vida Noah Madsen

Para o jovem, "esta época foi muito, muito positiva, tanto a nível pessoal como colectivo". "Tive a oportunidade de jogar vários jogos como titular num clube tão grande, e isso deixa-me muito feliz. Mas o mais importante foi sempre o colectivo. Fizemos uma época extraordinária, com um grupo fantástico. Foi graças à nossa união que conseguimos garantir a subida de divisão e conquistar o campeonato", aponta.

Quanto ao futuro, "a ambição é continuar a trabalhar muito e ajudar o Marítimo a manter-se na Primeira Liga, porque este clube merece muito, tal como os seus adeptos".