Vítor Matos recebe a medalha de campeão da II Liga

Vítor Matos e a sua equipa técnica estiveram, esta tarde, no estádio do Marítimo onde receberam, das mãos do presidente Carlos André Gomes, as medalhas de campeões nacionais da II Liga, num gesto de reconhecimento pela quota parte que tiveram no sucesso da colectividade na temporada 2025/26.

Recorde-se que o antigo adjunto de Klopp no Liverpool foi a aposta da estrutura do futebol profissional do Marítimo para esta temporada, cabendo-lhe o planeamento da temporada e a estruturação do plantel. Aliciado por uma proposta do Swansea, do País de Gales, Vítor Matos deixou o Marítimo em Novembro de 2025, depois do clube da Championship ter batido a cláusula de rescisão de 1 milhão de euros, constante do seu contrato.

Vítor Matos deixou o Marítimo ao fim de 11 jogos na II Liga, mais um com o Penafiel antecipado de 28 de Dezembro e orientado pelo seu adjunto Tozé Mendes, mas emocionalmente esteve sempre ligado ao clube que o lançou como treinador principal.