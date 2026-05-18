Marítimo defronta o Sporting na Taça da Liga

Terminada a I Liga e a Liga2 ficam definidos os emparelhamentos pata a Taça da Liga.

Os seis primeiros classificados da Liga 2025/26 — FC Porto, Sporting, Benfica, SC Braga, Famalicão e Gil Vicente — garantiram lugar na competição. A estes juntam-se o Marítimo e o Académico de Viseu, campeão e vice-campeão da Liga2.

O emparelhamento dos quartos de final ditou os seguintes jogos: FC Porto - Académico de Vizeu, Sporting - Marítimo, Benfica - Gil Vicente e SC Braga - Famalicão.

Os jogos desta eliminatória têm o arranque agendado para o dia 27 de Outubro.