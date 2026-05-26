USAM realiza plenário de sindicatos esta quarta-feira sobre greve geral

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) agendou para esta quarta-feira, dia 27 de Maio, um plenário de sindicatos, que culminará com declarações à comunicação social, pelas 15h45. A reunião visa preparar a greve geral, convocada para 3 de Junho.

De acordo com nota à imprensa, esta reunião é aberta a Sindicatos não Filiados e pretende analisar o ponto de situação sobre a greve geral. A 3 de Junho está marcada uma concentração, pelas 11h30, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, pelo lado da Capela de Santo António da Mouraria.

"Lutamos por um futuro melhor para a Região e para o País, de desenvolvimento, progresso e justiça social, para garantir uma vida digna a quem cá vive e trabalha, com emprego seguro e com direitos, salários dignos, horários regulados e Contratação Colectiva com direitos, negociada na perspectiva do desenvolvimento e do progresso social", afirma a USAM.