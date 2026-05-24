Marítimo começa a decidir hoje permanência na Liga BPI

O Club Sport Marítimo recebe hoje, a partir das 14h00, o Clube de Albergaria na primeira mão do play-off de permanência da Liga BPI de futebol feminino. As insulares, que terminaram a fase regular no 9.º lugar do primeiro escalão feminino nacional, precisam de superar as duas mãos para garantir a continuidade na competição.

O treinador do Marítimo feminino é Luís Gabriel, de 46 anos, que regressou ao clube esta temporada. Na época 2021/22, na sua primeira passagem pelo clube, conseguiu a melhor classificação de sempre das verde-rubras na Liga BPI, um 5.º lugar. O jogo é de entrada livre.

Do outro lado está o Clube de Albergaria, terceiro classificado da fase de apuramento de campeão da II Divisão Nacional. As aveirenses chegam a este play-off após uma campanha em crescendo e com o sonho de regressar ao primeiro escalão do futebol feminino português, que bem conhecem de temporadas anteriores.

A segunda mão está agendada para 30 de Maio, desta vez em campo a indicar pelo Clube de Albergaria.

Outros assuntos em agenda

8h30 - 13h30 11.ª Edição do 'Funchal Sky Race', com partida da prova dos 21km 1400m D+, pelas 8h30, partida do Funchal Mini Sky Race 10km 800m D+, pelas 10h00. Pelas 13h30 é a previsão final da prova e entrega de prémios no Chão da Lagoa.

09h00 - XXIII Mostra & Concurso Gastronómico do Brigalhó, no Curral das Freiras.

09h30 - 14h00 - Madeira Island Ultra Swim 2026 no Porto Santo.

10h15 - Cerimónia de entrega de prémios do XII Circuito C.D. Nacional/Bioforma, no relvado principal do Estádio da Madeira.

10h30 - CMF reabre ao público o Ginásio ao Ar Livre do Almirante Reis, após obras de requalificação.

15h30 - CAB recebe o CD Póvoa, no 1.º jogo da final da Proliga, no Pavilhão do CAB.

17h30 - Campeonato VMT Madeira – Campeonato da Madeira de Vela Adaptada 2026, decorreu ontem e hoje, com a entrega de troféus em São Lázaro.

18h00 - Apresentação da candidatura aos órgãos sociais do CHEGA-Madeira, no Hotel Vila Baleira, no Funchal.

21h00 - Rubina Leal, presidente da ALRAM, estará nas comemorações do Dia da Região Autónoma dos Açores, num concerto da Banda Militar dos Açores, no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 24 de Maio, o "Dia Europeu dos Parques Naturais":

1819 - O navio a vapor Savannah inicia a primeira travessia do Atlântico, entre Estados Unidos e Inglaterra. O barco à vela equipado com motor leva quatro semanas para concluir a viagem entre Savana, na Geórgia, e Liverpool.

1830 - Início da primeira ligação de caminhos-de-ferro, nos Estados Unidos, para o transporte regular de passageiros, entre Baltimore e Elliott's Mills.

1844 - Samuel Finley Breese Morse inaugura linha de telégrafo nos Estados Unidos, de Baltimore para Washington, com a mensagem "What hath God wrought.".

1883 - Abre ao tráfego a Ponte de Brooklyn, projeto do engenheiro civil norte-americano nascido na Alemanha John Augustus Roebling, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1898 - Nasce o escritor José Maria Ferreira de Castro, autor de "A Selva" e "Emigrantes".

1900 - O Reino Unido anexa o Estado Livre de Orange, em África.

1924 - O Congresso dos Estados Unidos aprova a Lei de Imigração, também conhecida como Lei Johnson-Reed ou Lei das Origens Nacionais, que visa estabelecer uma lei de imigração mais permanente e com novas cotas.

1930 - É publicado o primeiro número do "Diário de Coimbra".

1941 - II Guerra Mundial. O navio de guerra alemão Bismarck afunda o cruzador de batalha britânico HMS Hood, na Batalha do Estreito da Dinamarca. Morrem mais de 1300 pessoas.

1944 - O ditador Oliveira Salazar reafirma a recusa da suspensão do envio de volfrâmio para a Alemanha nazi, num encontro com o embaixador inglês, apesar das pressões do Governo britânico e do próprio Presidente Óscar Carmona.

1956 - A suíça Lys Assia vence a primeira edição do Festival Eurovisão da Canção. "Refrain" foi a canção em francês que deu à cantora suíça o primeiro troféu da competição.

1958 - Fundação da agência de notícias United Press International (UPI) com a fusão da United Press e da International News Service.

1969 - Vai para o ar na RTP o Zip-Zip, o primeiro 'talk show' da televisão em Portugal, apresentado por Carlos Cruz, Fialho Gouveia e Raul Solnado. O primeiro entrevistado é o pintor, escultor e poeta Almada Negreiros.

1976 - França e Reino Unido abrem a ligação transatlântica do Concorde para Washington, Estados Unidos.

1978 - Estreia-se, em Paris, a versão orquestral de "Notations", de Pierre Boulez, sob a direção do compositor.

1980 - O Tribunal Internacional ordena ao Irão que liberte os reféns norte-americanos. Teerão recusa.

1981 - Morre, com 40 anos, num desastre aéreo, na fronteira com o Peru, o Presidente equatoriano Jaime Roldos Aguilera.

1989 - O secretário de Estado do Ambiente Macário Correia, anuncia a instalação, em Portugal, a breve prazo, de uma estação de tratamento de resíduos tóxicos no valor de 35 milhões de euros.

1991 - A fragata Álvares Cabral, segundo navio da classe "meko", concebida nos estaleiros navais da HDW, em Kiel, Alemanha, passa a fazer parte do efetivo da Marinha portuguesa.

1994 - São condenados a 240 anos de prisão os autores do atentado ao World Trade Center, em Nova Iorque, em 26 de fevereiro de 1993.

1995 - Morre, com 79 anos, o antigo primeiro-ministro Trabalhista britânico James Harold Wilson.

2000 - As forças israelitas abandonam o sul do Líbano, pondo fim a 22 anos de ocupação.

2001 - O Partido Democrata retoma a maioria no Senado dos Estados Unidos, pela primeira vez desde 1994, com o abandono da bancada republicana pelo senador Jim Jeffords, do Vermont.

2002 - É assinado, em Moscovo, Rússia, Tratado START-3 para a redução dos arsenais nucleares estratégicos, pelo Presidente norte-americano George Bush e pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

2004 - O paquete Lobo Marinho, construído pelos Estaleiros de Viana do Castelo, recebe o "Óscar" da construção naval da Royal Institution of Architects, do Reino Unido (RINA).

2005 - António Guterres é nomeado alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

2006 - O Supremo Tribunal de Justiça rejeita o recurso do advogado dos familiares das vítimas do Caso Camarate, confirmando a prescrição do Tribunal da Relação de Lisboa.

- O escritor angolano Luandino Vieira recusa, por "razões pessoais, íntimas", o Prémio Camões 2006.

2007 - O Fianna Fail liderado pelo primeiro-ministro Bertie Ahern, vence as eleições legislativas na Irlanda, obtendo 78 dos 166 lugares no parlamento.

2009 - O cineasta estreante João Salaviza, de 25 anos, recebe a Palma de Ouro do Festival de Cannes pela curta-metragem "Arena".

2015 - Morre, com 78 anos, o trompetista norte-americano Marcus Belgrave, tocou com Ray Charles ou Dizzy Gillespie.

2017 - O fundador do grupo SLN/BPN, Oliveira Costa, é condenado a uma pena de prisão efetiva de 14 anos por crimes de falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada, burla qualificada e branqueamento de capitais. O coletivo de juízes do processo principal do caso BPN decide absolver os arguidos Ricardo Oliveira, Filipe Baião Nascimento e Hernâni Ferreira dos crimes de que eram acusados pelo Ministério Público.

2019 - A primeira-ministra britânica, Theresa May, demite-se da liderança do Partido Conservador, desencadeando uma eleição interna que ditará o novo líder do partido e do Governo.

2020 - O jornal norte-americano The New York Times dedica a primeira página da edição a mil vítimas mortais do coronavírus, para assinalar a iminente passagem do número de 100.000 mortes nos Estados Unidos.

- Morre, com 91 anos, James Wilbur (Jimmy Cobb), baterista norte-americano, membro da banda de Miles Davis entre 1957 e 1963.

2021 - O Presidente do Mali, Bah Ndaw, e o primeiro-ministro, Moctar Ouané, são detidos e transportados para um campo militar perto de Bamako, capital do país, por um grupo de soldados insatisfeitos com o novo Governo.

2023 - O Tribunal da Relação de Lisboa agrava a pena do antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado para oito anos de prisão, dando parcialmente razão ao recurso do Ministério Público.

- Morre, com 83 anos, Anna Mae Bullock, Tina Turner, cantora norte-americana, a "rainha do Rock'n Roll", conhecida pela sua presença em palco e por vários sucessos como 'The Best', 'Proud Mary', 'Private Dancer' e 'What's Love Got to Do With It'.

2024 - O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) ordena a Israel a suspensão imediata das operações militares em Rafah, no sul da Faixa de Gaza "que possa infligir ao grupo palestiniano em Gaza condições de vida suscetíveis de provocar a sua destruição física total ou parcial".

- O Plano e Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2024 são aprovados por maioria na Assembleia Regional com 31 votos a favor de PSD, CDS-PP, PPM e Chega, 25 abstenções de PS, IL e PAN e um voto contra do BE.

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova uma resolução que condena os ataques a trabalhadores humanitários e ao pessoal da ONU, exigindo a sua proteção e uma maior responsabilização pelas agressões, a resolução é votada num momento em que decorrem vários conflitos no panorama internacional, nomeadamente na Faixa de Gaza, na Ucrânia ou no Sudão.

2025 - Morre, com 91 anos, Joaquim Queirós, jornalista, antigo diretor de jornais como Comércio do Porto e A Gazeta dos Desportos, que fundou em 1993. Foi homenageado com a medalha de mérito desportivo pelo governo liderado por Aníbal Cavaco Silva.

Este é o centésimo quadragésimo quinto dia do ano. Faltam 221 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia