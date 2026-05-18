Governo vai avançar com obra nas escarpas do Seixal

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, emitiu uma nota de imprensa a dar conta que vai avançar com "importantes intervenções" nas escarpas sobrancerias ao Seixal, nomeadamente que têm levado à queda de pedras para a Via Expresso, a última das quais atingiu um agente da PSP, aproveitando para lamentar que "este incidente tenha servido de aproveitamento político por parte da oposição, mais precisamente por parte da líder do Partido Socialista da Madeira, Célia Pessegueiro, ex-autarca do concelho da Ponta do Sol.

Na sequência da derrocada que atingiu um automobilista na Via Expresso entre o Seixal e São Vicente, na passada sexta-feira, os socialistas exigiram logo que o dinheiro do Orçamento regional fosse usado para resolver o problema recorrente, mas Pedro Rodrigues lembra que, "durante oito anos e durante esse período, tendo situações também complexas no seu concelho", Célia Pesssegueiro "não foi capaz de apresentar uma única solução, um único projeto digno desse nome para algumas situações que tem no seu concelho, nomeadamente na zona dos Anjos".

PS exige que Governo recorra ao Orçamento Regional para intervir no Seixal A presidente do PS-Madeira exigiu, hoje, que o Governo Regional recorra, urgentemente, ao Orçamento da Região para avançar com uma intervenção no Seixal, na zona onde, ainda ontem, uma nova queda de pedras feriu com gravidade um agente da PSP.

O governante diz que "é indecente o aproveitamento que se faz de uma quebrada que atingiu, infelizmente, um conterrâneo nosso. É também indecente que um presidente de Câmara, neste caso do Porto Moniz, diga publicamente que foram pedidas reuniões com o secretário regional da tutela sobre este assunto, quando esses pedidos nunca chegaram a ser feitos", garante Pedro Rodrigues, lamentando "o proferimento das declarações feitas por Olavo Câmara à RTP-Madeira, no próprio dia do incidente".

Olavo Câmara alerta para falta de solução após derrocada no Porto Moniz Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz afirma que "falta “norte” (e encontrar o norte) no que diz respeito às prioridades governativas"

"Em segundo lugar, tenho de dizer que a utilização de fundos europeus para esta situação não é um favor que nos fazem, é um direito que assiste ao povo madeirense, face à sua orografia, e que devemos sempre lutar por eles, contra alguma burocracia, alguma atitude centralista na distribuição destes fundos", garante o governante esta manhã na nota de imprensa divulgada pelo seu gabinete, referindo ainda que "a orografia, a segurança das nossas vias rodoviárias é um problema que nos atinge em vários pontos da ilha e que tem justificado, por parte do Governo Regional, avultados investimentos ao longo das últimas décadas".

Neste sentido, o secretário regional recorda que "já está prevista uma intervenção na Via Expresso entre o Seixal e São Vicente, sendo que, neste momento, encontram-se na fase final os planos de monitorização ambiental exigidos, uma vez que aquele troço de estrada tem zonas que têm de ser consolidadas abaixo da respetiva via devido à erosão marítima".

O governante frisa: "Estamos a avaliar a situação para acabar e lançar o projeto." E adiante ainda que "vai avançar, muito em breve, com essa medida" e que irá "trabalhar no sentido de conseguir apoios através de fundos europeus".

A solução encontrada pelo Governo Regional "prevê uma intervenção que vai resultar num 'falso túnel', à semelhança do que foi feito à entrada do Funchal, na zona do túnel da Pestana Júnior, e no acesso à freguesia do Jardim do Mar".

"Será um falso túnel que vai permitir absorver a energia e o impacto das pedras que possam cair daquela escarpa", explica. "Na sequência desta intervenção deverá ser feita outra, abaixo da estrada, através da consolidação da escarpa que ali existe, entre a estrada e o mar, por forma a garantir que o túnel se mantém em segurança", elucida o governante.

Relativamente à zona onde ocorreu o incidente da passada sexta-feira, o responsável informa que "uma equipa de rocheiros vai estar hoje, segunda-feira, no terreno, para fazer uma avaliação da situação. Só depois disso é que vamos decidir se há medidas a tomar e se se justifica uma intervenção no local", salienta, citado pela nota.

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Obra da ETAR deve começar no Verão

Ainda a respeito de intervenções previstas para a freguesia do Seixal, o secretário regional recorda que "a empreitada na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que engloba obras de reabilitação e reconstrução da proteção marítima", que tem um custo estimado de 4,2 milhões de euros, "deverá arrancar já neste Verão".

Pedro Rodrigues lembra que, "há cerca de 2 anos, caiu um muro de proteção por força da ondulação marítima que se faz sentir naquele local" e que, "apesar de ser uma responsabilidade da autarquia, no anterior mandato", a Câmara Municipal do Porto Moniz "pediu a colaboração do Governo Regional para proteger a ETAR uma vez que esta corria o risco de ser danificada e destruída pelo mar. O projeto já está pronto e o concurso encontra-se a decorrer", assegura.

"Muito em breve esta empreitada será adjudicada. Portanto, nos próximos meses, vamos iniciar essa intervenção e essa sim com carácter de muita urgência para não haver problemas mais graves com a ETAR", assegura o governante, em conclusão.