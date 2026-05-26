Montenegro diz que Portugal "tem tudo" para ser referência de estabilidade em tempos de incerteza

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou hoje que o atual contexto de incerteza a nível mundial pode ser uma oportunidade para Portugal, sublinhando que a economia portuguesa "tem tudo" para ser uma referência de estabilidade.

"Portugal tem tudo, neste tempo de instabilidade, para ser uma referência de estabilidade, para ser uma referência de conhecimento, para ser uma referência de desempenho, para ser uma referência de atração e localização de investimentos", sublinhou Montenegro na abertura da Cimeira da Indústria, organizada pela Universidade do Minho e pelo jornal Observador, em Braga.

Segundo Montenegro, o Governo está a trabalhar para esse caminho de afirmação, desde logo com a atuação em relação à fiscalidade sobre o trabalho, traduzida na redução "por quatro vezes" do IRS, "para dizer que vale a pena trabalhar".

Do mesmo modo, apontou a redução dos impostos sobre o rendimento as empresas, para que estas sejam mais rentáveis e possam pagar melhores salários.

O chefe do executivo indicou que Portugal está a crescer mais do que a média da União Europeia, tem finanças públicas equilibradas, beneficia de uma "excelente localização", tem vocação tecnológica e construiu "pontes" com todo o mundo.

"Temos capacidade para crescer 3,5 ou 4 por cento ao ano e de forma consecutiva", vincou.