JPP defende que Governo Regional deve avançar com redução do IVA

O JPP defendeu, hoje, numa acção de contacto com a população, que o Governo Regional deve avançar com uma redução do IVA na Madeira, apontando o elevado custo de vida e a carga fiscal como problemas prioritários para as famílias e empresas madeirenses.

“Neste momento, com uma taxa de inflação mais alta do país, os salários baixos, um Governo da República PSD/CDS que continua a castigar os madeirenses, obrigando-os a pagar a totalidade das viagens aéreas, este Governo Regional terá de baixar o IVA”, afirmou Élvio Sousa.

O líder do partido fez questão de recordar que "a Madeira tem o IVA mais alto das regiões ultraperiféricas, a 22%, e nos Açores está a 16%, e como é óbvio uma descida do IVA tem um impacto imediato no custo de vida das famílias e das empresas”.

De acordo com Élvio Sousa, “quase todos os pequenos e médios empresários têm transmitido a necessidade urgente de baixar o IVA, é uma necessidade e uma obrigação, pois estamos numa ‘escravatura fiscal’, quando comparado com o continente”.

O deputado acrescentou ainda que “o diferencial de sete pontos percentuais do IVA em relação ao Continente, serve, pois, para pagarmos o mesmo imposto, socialmente justo, por força dos custos de insularidade e ultraperiferia, quando comparado com os residentes em território continental”.

Na iniciativa que percorreu algumas das artérias principais do Funchal, Élvio Sousa afirmou também que “um Governo de responsabilidade do JPP e com novos e competentes quadros estaria já a baixar gradualmente o IVA, em simultâneo com a redução da despesa governativa”.

Para o líder do partido, “a prioridade neste momento deve estar para baixar o custo de vida, para a saúde, para a educação e para a construção de mais habitação acessível, e não para gastar milhões do dinheiro dos contribuintes em campos de golfe ou mesmo agora meio milhão numa prova de vinhos”.