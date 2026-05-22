Há 26 anos, Dani esteve na mira do Marítimo

A 22 de Maio de 2000, o DIÁRIO dava conta de uma das mais mediáticas possibilidades do mercado de transferências madeirense, nomeadamente a eventual contratação de Dani pelo CS Marítimo.

Na altura, o presidente maritimista Carlos Pereira confirmou ao DIÁRIO o interesse no internacional português, admitindo que a deslocação do jogador do Ajax à Madeira estava relacionada com uma possível mudança para os verde-rubros.

"O Dani é um sonho", confessava o dirigente, reconhecendo, contudo, as limitações financeiras do clube para concretizar a operação. Ainda assim, Carlos Pereira admitia que existiam algumas hipóteses de o negócio avançar.

O médio português, que não deveria continuar no Ajax apesar de ter contrato válido, era apontado na altura ao Atlético de Madrid, mas o Marítimo procurava aproveitar o compasso de espera para convencer o jogador a rumar aos Barreiros.

Além de Dani, o clube madeirense tinha outros nomes sonantes na mira para a temporada 2000/2001, entre eles Bakero e Luís Carlos. Bakero acabaria mesmo por representar o Marítimo nessa época.