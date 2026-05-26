A Madeira associou-se à quinta campanha do Plano Nacional de Fiscalização 2026 'Duas Rodas ─ Agarre-se à Vida', promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que decorreu entre os dias 19 e 25 de Maio, no âmbito de uma acção nacional dedicada à sensibilização e fiscalização de veículos de duas rodas a motor.

Durante o período da operação, nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, de forma agregada, foram registados 128 acidentes, dos quais resultaram duas vítimas mortais, três feridos graves e 40 feridos leves. Foram ainda fiscalizados mais de 4,4 milhões de veículos e condutores em todo o país, tendo sido registadas 23 769 infracções.

No âmbito da fiscalização, a PSP, nas regiões autónomas, fiscalizou 3 648 veículos, tendo sido registadas 671 infracções rodoviárias. Entre os comportamentos mais frequentes detectados destacam-se o excesso de velocidade, a utilização incorrecta ou ausência de capacete, ultrapassagens irregulares, infracções relacionadas com documentação e condições técnicas dos veículos, condução sob o efeito do álcool e uso indevido do telemóvel durante a condução.

As campanhas do Plano Nacional de Fiscalização são promovidas anualmente desde 2020 pela ANSR, GNR e PSP, em alinhamento com recomendações europeias de segurança rodoviária. Até ao final do ano estão previstas mais seis campanhas, mantendo o foco na velocidade, álcool, dispositivos de segurança, utilização do telemóvel e veículos de duas rodas a motor, integrando ainda uma nova vertente dedicada aos utilizadores vulneráveis da estrada.