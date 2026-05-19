Desporto Escolar como escola de vida

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, destacou hoje a evolução do desporto escolar na Região e prestou homenagem ao professor António Jorge Andrade, referido como o “pai” do projecto, na apresentação da Festa do Desporto Escolar 2026.

A governante sublinhou que o sistema criado em 1978-79 como inovação pedagógica está hoje plenamente integrado no sistema educativo, passando de cinco modalidades iniciais para mais de 14, com mais de 20 oportunidades de prática ao longo do ano.

Recordou ainda que muitos alunos que passaram pelo desporto escolar seguiram depois para o desporto federado, alguns alcançando títulos nacionais e internacionais, embora o objectivo central seja a formação e não apenas a competição.

Para Elsa Fernandes, o desporto escolar é mais do que actividade desportiva, constituindo um espaço de aprendizagem de valores como o respeito, a disciplina, o espírito de equipa, a superação e a solidariedade.

A responsável destacou também o contributo da actividade física para a saúde mental e para a formação integral dos alunos, defendendo uma escola centrada no desenvolvimento global das crianças e jovens.

Deixou ainda um agradecimento a professores, técnicos, autarquias, associações e famílias, sublinhando o esforço conjunto que sustenta o projecto.

A Festa do Desporto Escolar 2026 deverá mobilizar milhares de alunos e reafirma o desporto escolar como instrumento de inclusão, participação e promoção de estilos de vida saudáveis.