Alberto João Jardim lança livro 'Independência?'

O antigo governante madeirense Alberto João Jardim vai lançar o seu mais recente livro 'Independência?', no próximo dia 28 de Maio, quinta-feira, às 17 horas, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

A sessão de apresentação estará a cargo de Paulo Fontes, seguindo-se uma sessão de autógrafos com o autor.

O evento é promovido pela Editora Jóias de Cultura, sendo aberto ao público.