Acesso ao cais de Câmara de Lobos interdito amanhã e depois

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos informou, esta tarde, que o acesso ao cais de Câmara de Lobos e à área marítima adjacente estará temporariamente interdito nos dias amanhã e depois, dias 14 e 15 de Maio, devido aos trabalhos de montagem dos passadiços de apoio às embarcações.

Segundo a autarquia, os condicionamentos surgem no âmbito de uma intervenção coordenada pela APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, estando a zona afectada devidamente identificada no respectivo edital divulgado pela entidade portuária.

A Câmara Municipal apela à compreensão e colaboração da população durante o período dos trabalhos, solicitando igualmente o cumprimento da sinalização existente e das indicações transmitidas pelas autoridades, "de forma a garantir a segurança durante a realização dos trabalhos".