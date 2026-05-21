Porto Moniz sai, São Vicente entra na lista de 73 praias 'Zero Poluição'

Portugal conta este ano com 73 praias "Zero Poluição", menos oito que em 2025, distribuídas por 34 concelhos, destacando-se o município de Grândola com seis praias sem contaminação microbiológica, anunciou hoje a associação ambientalista Zero.

Em comunicado, a Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável explicou que uma praia "Zero Poluição" representa uma margem costeira onde "não foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo das três últimas épocas balneares, tendo também a sua classificação sido sempre 'excelente' nesse período".

A Zero acrescentou que as 73 praias representam 11% do total das 671 águas balneares existentes, "tendo-se verificado uma redução de oito praias face às 81 classificadas em 2025", apresentando os concelhos de Grândola (seis) e Porto Santo (cinco) com o maior número de praias com as águas menos contaminadas.

A associação indicou a relevância da existência de duas praias fluviais classificadas com o galardão "Zero Poluição" - a Albufeira do Vilar, em Moimenta da Beira, e a Albufeira de Alfaiates, no Sabugal -, "que há anos já tinham atingido este patamar de qualidade".

A associação Zero informou que passaram a estar agora representados na lista os municípios de Lagos, Moimenta da Beira, Sabugal, Setúbal e São Vicente, enquanto os concelhos de Caldas da Rainha, Caminha, Ílhavo, Nazaré, Porto Moniz, Povoação, Santa Cruz, Sines, Sintra e Tomar deixaram de ter representatividade nas praias "Zero Poluição".

Na lista de praias, em que saíram 31 zonas costeiras e entraram 23 novas, existem 45 águas balneares "Zero Poluição" em Portugal Continental, 21 no arquipélago dos Açores e sete na Madeira.

Das praias do Norte contam-se uma em Matosinhos e três em Viana do Castelo. Na região Centro encontram-se as praias do Sabugal e de Moimenta da Beira. Na zona Oeste os municípios de Alcobaça e Torres Vedras contam com quatro praias cada uma, seguindo-se Lourinhã com duas e uma em Peniche.

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem uma praia em Mafra e outra em Setúbal e Sesimbra duas.

O Alentejo conta com seis em Grândola, quatro em Aljezur, e duas tanto em Odemira como em Santiago do Cacém.

A costa algarvia tem 10 praias "Zero Poluição", tendo Olhão e Tavira três cada uma, Faro duas, uma em Vila do Bispo e outra em Lagos.

Os Açores contam com praias "Zero Poluição" nos municípios de Angra do Heroísmo, São Roque do Pico, Vila do Porto, Madalena, Praia da Vitória, Santa Cruz da Graciosa, Horta, Lajes das Flores, Lajes do Pico e Ponta Delgada.

A ilha da Madeira tem sete praias, cinco no Porto Santo, uma na Calheta e outra em São Vicente.

A Zero deixou, entretanto, um apelo à Agência Portuguesa do Ambiente "para continuar a melhorar a informação especializada e ao público sobre a natureza de desaconselhamento e interdição de praias, destacando-se nesta linha o portal desta instituição, o 'Info Água'".

Esta lista "Zero Poluição" foi elaborada no ano em que Portugal vai contar com 438 praias, marinas e embarcações com Bandeira Azul, menos oito que em 2025.