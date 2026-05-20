Dia do Empresário Madeirense destaca estratégias de gamificação e inovação empresarial

A ACIF-CCIM celebra amanhã, 21 de Maio, o Dia do Empresário Madeirense, uma iniciativa emblemática de reconhecimento e reflexão sobre o papel determinante do empreendedorismo no desenvolvimento económico e social da Região Autónoma da Madeira.

Instituído pelo Governo Regional em 2001, aquando da inauguração da atual sede da ACIF-CCIM, o Dia do Empresário Madeirense pretende homenagear todos os empresários da Região pela coragem, determinação e resiliência demonstradas ao longo das últimas décadas, num mercado marcado pelas limitações inerentes à insularidade e à dimensão geográfica do território.

Segundo nota à imprensa, esta homenagem estende-se também a todos os empresários madeirenses que ousaram sonhar além-fronteiras, levando o espírito empreendedor da Madeira aos quatro cantos do mundo, contribuindo para afirmar a capacidade, o talento e a ambição dos madeirenses no contexto internacional.

E prossegue: "Mais do que agentes económicos, os empresários desempenham hoje um papel central na construção de uma sociedade mais sustentável, inovadora e socialmente responsável. A capacidade de gerar valor económico deve caminhar lado a lado com preocupações ambientais, sociais e comunitárias, reforçando o compromisso das empresas com o bem-estar coletivo e com as gerações futuras".

Diz ainda que "o encontro anual promovido pela ACIF-CCIM reúne líderes empresariais, decisores públicos e académicos em torno de temas estratégicos para o futuro da Região e para a sua afirmação num contexto global em permanente transformação".

Revela que "a edição deste ano será subordinada ao tema 'A Gamificação – O Mundo e as Empresas em Modo de Jogo', procurando explorar de que forma mecanismos de jogo, narrativas interativas e sistemas de recompensa podem ser integrados na gestão, no marketing e nas estratégias empresariais".

"Num mundo cada vez mais digital, competitivo e interactivo, as empresas são chamadas a reinventar a forma como comunicam, lideram equipas, atraem clientes e criam valor. A gamificação representa, neste contexto, muito mais do que entretenimento ou tecnologia — representa novas formas de envolver pessoas, estimular criatividade, promover participação e potenciar resultados", acrescenta.

Destaca também que "hoje, as empresas competem não apenas pela qualidade dos seus produtos ou serviços, mas também pela capacidade de criar experiências diferenciadoras, gerar ligação emocional e adaptar-se rapidamente a uma realidade em constante mudança".

Revela ainda que "a conferência abordará igualmente os desafios de um cenário internacional cada vez mais competitivo e imprevisível, marcado pela disputa entre grandes potências pela definição das regras do sistema internacional. O debate procurará refletir sobre a forma como a geopolítica, a economia, a tecnologia e a capacidade de influência moldam os novos equilíbrios de poder, num verdadeiro 'tabuleiro global' onde países, instituições e empresas disputam inovação, liderança e relevância estratégica".

A conferência terá lugar no Hotel Savoy Palace e contará com a participação de personalidades de reconhecido mérito nacional e internacional.

A sessão de abertura, marcada para as 09h30, contará com as intervenções de António Jardim Fernandes, presidente da Direção da ACIF-CCIM, e de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.

Pelas 10h00 terá início o painel 'A Gamificação – O Mundo e as Empresas em Modo de Jogo', com intervenções de Bruno Maçães, consultor sénior na Flint Global e especialista em geopolítica e tecnologia; Pedro Siza Vieira, advogado e ex-ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital; e Rui Cordeiro, fundador da Crazy Sardine e especialista em gamificação aplicada a contextos corporativos.

Bruno Maçães é consultor sénior na Flint Global, onde aconselha algumas das mais importantes empresas mundiais nas áreas da geopolítica e tecnologia. É membro do Conselho Europeu de Relações Internacionais e foi Secretário de Estado para os Assuntos Europeus em Portugal durante a crise da Zona Euro. Entre as suas obras destacam-se Construtores de Mundos (2025), Corredor e Rota: Uma Ordem Mundial Chinesa (2018), O Despertar da Eurásia (2019), History Has Begun (2020) e Geopolitics for the End Time (2023).

Pedro Siza Vieira é sócio nas áreas de Bancário e Financeiro e Mercados de Capitais, contando com cerca de 30 anos de experiência profissional na assessoria a clientes portugueses e internacionais em grandes projetos, transações e arbitragens. Entre 2017 e o início de 2022 desempenhou funções governativas como Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital do XXII Governo da República Portuguesa.

Rui Cordeiro é consultor de experiência e design de comportamento, especializado em gamificação aplicada a contextos corporativos. Fundador da Crazy Sardine, trabalha com empresas nacionais e internacionais na transformação de processos tradicionais em experiências mais envolventes, participativas e orientadas para resultados.

O debate será moderado por Ricardo Oliveira, diretor do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

Por fim, o programa inclui ainda um jantar comemorativo, também no Hotel Savoy Palace, durante o qual intervirá o ministro adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, seguindo-se uma homenagem aos empresários madeirenses.