PSD destaca investimento governamental em Santa Cruz e “inércia” da autarquia

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira destacou, hoje, o investimento realizado pelo Governo Regional em matéria de mobilidade no concelho de Santa Cruz, sublinhando as intervenções consideradas estruturantes para a circulação rodoviária e para a melhoria dos acessos naquele território.

Durante uma iniciativa política realizada junto às novas infraestruturas na Cancela, o deputado do PSD, Brício Araújo, evidenciou que o Executivo Regional “tem sabido dar respostas concretas às necessidades das pessoas”, apontando como exemplo as duas rotundas já concluídas e o alargamento do tabuleiro de acesso à via rápida, num investimento global “na ordem dos três milhões de euros”. O parlamentar salientou que se trata de “um ponto crítico em matéria de circulação rodoviária”, acrescentando que “o Governo Regional assumiu este investimento em território municipal perante a ausência de intervenção da Câmara”.

O deputado recordou ainda outros investimentos realizados pelo Governo Regional no concelho, como a intervenção na Estrada Regional 204, antiga estrada do aeroporto, num montante superior a oito milhões de euros. “Hoje temos uma estrada com passeios amplos, rotundas e melhores condições de circulação, o que demonstra a atenção que o Governo Regional tem dado a Santa Cruz em matéria de mobilidade”, afirmou. Foram igualmente referidas obras como a Via Expresso para a Camacha, a Variante da Camacha e a Variante do Caniço, consideradas fundamentais para aliviar o tráfego e reforçar a fluidez rodoviária.

Na ocasião, o deputado criticou também a atuação do executivo camarário de Santa Cruz, acusando-o de manter “uma total ausência de obra relevante em matéria de mobilidade”. “Este município fala há anos em planos de mobilidade que nunca saem do papel. As pessoas continuam sem respostas concretas”, afirmou, considerando ainda que as recentes propostas relacionadas com um eventual sistema ferroviário “são apenas manobras de distração”.

“O que as pessoas reconhecem é obra feita e investimento visível”, concluiu o deputado, defendendo que “quem tem garantido respostas efetivas em matéria de mobilidade no concelho de Santa Cruz é o Governo Regional da Madeira”.